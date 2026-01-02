Familiares de Nicolás Terra, fallecido en Miami el pasado 23 de diciembre en un siniestro de tránsito, solicitan la colaboración para la repatriación del cuerpo y los gastos fúnebres cuyo costo es de USD 13.000.
Familia de Nicolás Terra, fallecido en siniestro de tránsito en Miami, solicita colaboración para repatriar el cuerpo
Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través del colectivo Abitab 145849 a nombre de Graciela. Al momento la familia necesita USD 5.000.
"Por ahora se entregó USD 1.600 en la funeraria y está ahí un mínimo de tres semanas, máximo seis. Ahora nos está faltando unos USD 5.000 nada más", dijo Graciela Gerez, su madre a Subrayado.
Nicolás vivía en Estados Unidos hace ocho años y limpiaba restaurantes. "Estaba en Argentina y estaba difícil la situación, la única que trabajaba era mi nuera y tiene cuatro chicos", comentó.
La mayoría de los ahogamientos de niños ocurren en piscinas del hogar: profesor de natación explica cómo evitarlos
En lo que respecta al día del siniestro de tránsito, Graciela dijo que Nicolás salió de trabajar y fue embestido por un vehículo. "Lo mató en el acto", contó.
Y agregó: "Yo como mamá no sé explicar el dolor, es muy doloroso y más las trancas burocráticas que nos ponen, por lo menos apurar un poco porque ya es demasiado para su cuerpo también y el dolor familiar".
Consultada sobre la importancia de repatriar el cuerpo de Nicolás, su madre dijo que lo que le quedó pendiente con él que es "el abrazo y el beso que ya lo habíamos planificado para este año para yo ir allá, hacía ocho años que yo no lo podía abrazar ni besar y é inclusive ya tenía la idea de ver a Uruguay".
Para colaborar con la familia pueden hacerlo a través del colectivo Abitab 145849 a nombre de Graciela.
Dejá tu comentario