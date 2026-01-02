Familia de Nicolás Terra, fallecido en siniestro de tránsito en Miami, solicita colaboración para repatriar el cuerpo

Familiares de Nicolás Terra , fallecido en Miami el pasado 23 de diciembre en un siniestro de tránsito , solicitan la colaboración para la repatriación del cuerpo y los gastos fúnebres cuyo costo es de USD 13.000.

"Por ahora se entregó USD 1.600 en la funeraria y está ahí un mínimo de tres semanas, máximo seis. Ahora nos está faltando unos USD 5.000 nada más", dijo Graciela Gerez, su madre a Subrayado.

Nicolás vivía en Estados Unidos hace ocho años y limpiaba restaurantes. "Estaba en Argentina y estaba difícil la situación, la única que trabajaba era mi nuera y tiene cuatro chicos", comentó.

En lo que respecta al día del siniestro de tránsito, Graciela dijo que Nicolás salió de trabajar y fue embestido por un vehículo. "Lo mató en el acto", contó.

Y agregó: "Yo como mamá no sé explicar el dolor, es muy doloroso y más las trancas burocráticas que nos ponen, por lo menos apurar un poco porque ya es demasiado para su cuerpo también y el dolor familiar".

Consultada sobre la importancia de repatriar el cuerpo de Nicolás, su madre dijo que lo que le quedó pendiente con él que es "el abrazo y el beso que ya lo habíamos planificado para este año para yo ir allá, hacía ocho años que yo no lo podía abrazar ni besar y é inclusive ya tenía la idea de ver a Uruguay".

Para colaborar con la familia pueden hacerlo a través del colectivo Abitab 145849 a nombre de Graciela.