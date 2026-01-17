Falleció la niña de 2 años que había caído a una piscina en Barra del Chuí

Falleció en las últimas horas la niña de 2 años que había sufrido un grave accidente en una piscina del balneario Barra do Chui, en la zona de frontera con Brasil.

El hecho ocurrió el sábado 10 de enero, cuando la pequeña cayó al agua y permaneció varios minutos sumergida antes de ser rescatada por personas que se encontraban en el lugar.

Tras el accidente, fue trasladada de urgencia al hospital de Chuy, en Rocha, con escolta policial brasileña, y posteriormente derivada al Sanatorio Cantegril de Maldonado, donde permaneció internada en estado grave.

En las últimas horas fuentes policiales confirmaron a Subrayado su fallecimiento, lo que generó profundo pesar entre familiares y la comunidad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial con mayores detalles sobre las circunstancias del deceso.