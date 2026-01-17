RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTABA INTERNADA EN MALDONADO

Falleció la niña de 2 años que había caído a una piscina en Barra del Chuí

La niña había sido trasladada al hospital del Chuy, en Rocha, y de allí a un centro de salud en Maldonado.

policia-rocha-seccional-5-chuy

Falleció en las últimas horas la niña de 2 años que había sufrido un grave accidente en una piscina del balneario Barra do Chui, en la zona de frontera con Brasil.

El hecho ocurrió el sábado 10 de enero, cuando la pequeña cayó al agua y permaneció varios minutos sumergida antes de ser rescatada por personas que se encontraban en el lugar.

Tras el accidente, fue trasladada de urgencia al hospital de Chuy, en Rocha, con escolta policial brasileña, y posteriormente derivada al Sanatorio Cantegril de Maldonado, donde permaneció internada en estado grave.

un hombre se llevo por la fuerza a una nina de cuatro anos en solymar, tenia denuncia por violencia domestica
Un hombre se llevó por la fuerza a una niña de cuatro años en Solymar, tenía denuncia por violencia doméstica

En las últimas horas fuentes policiales confirmaron a Subrayado su fallecimiento, lo que generó profundo pesar entre familiares y la comunidad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial con mayores detalles sobre las circunstancias del deceso.

