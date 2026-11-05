En vivo: diputados de Paraguay debaten el juicio político contra el presidente Santiago Peña y le piden que renuncie

La Cámara de Diputados de Paraguay debate este jueves en sesión extraordinaria el pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Legisladores opositores y algunos del oficialismo reclaman que el mandatario renuncie para evitar que avance el proceso de destitución.

El pedido de juicio político fue presentado por diputados opositores a raíz de la crisis que envuelve a Ueno Bank, uno de los mayores bancos del país, y que derivó en el congelamiento de los depósitos de alrededor de tres millones de personas.

La convocatoria a la sesión extraordinaria se concretó luego de que el diputado Mauricio Espínola, oficialista disidente, anunciara que el planteo había reunido las firmas necesarias para ser tratado en la Cámara.

El reclamo de renuncia también alcanza a sectores del oficialismo. El expresidente Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, anunció que acompañará el juicio político, en un contexto de distanciamiento con el gobierno de Peña.

Crisis bancaria: vaciamiento de Ueno Bank

La crisis comenzó el martes, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) resolvió intervenir Ueno Bank por insuficiencia de capital y suspendió sus servicios. Casi la mitad de los 6,4 millones de paraguayos tiene una cuenta en esa entidad.

La decisión provocó protestas en Asunción. Cientos de personas se movilizaron durante dos noches consecutivas con reclamos para recuperar sus ahorros y exigir un juicio político al presidente. Durante las manifestaciones hubo enfrentamientos con la Policía, que utilizó camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Peña tenía acciones de un grupo que controlaba Ueno Bank, de las que se desvinculó en 2025. La oposición lo acusa de conflicto de intereses y de haber tomado decisiones regulatorias presuntamente favorables a la entidad.

El martes, el Banco Central presentó una denuncia contra Ueno Bank ante la Justicia. Ocho directivos fueron detenidos, entre ellos el presidente de la institución, Miguel Vázquez. Además, renunció el titular del BCP, Carlos Carvallo.

El gobierno anunció que devolverá parte de los depósitos a los afectados. Este miércoles, Peña promulgó una ley que habilita el pago de una parte de los fondos de garantía en los próximos cinco días. El Banco Central informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, unos 1.675 dólares.

Para que prospere el juicio político, los opositores necesitan sumar apoyos del Partido Colorado en Diputados. Si la acusación es aprobada, el Senado deberá llevar adelante el proceso y se necesitarán 30 votos de los 45 integrantes para destituir al presidente y al vicepresidente.

Peña asumió en 2023 y su mandato se extiende hasta 2028.

Con información de AFP.