FA y Cabildo Abierto quisieron tratar como urgente proyecto de ley de incendios forestales; blancos se negaron

Por su parte, el Partido Nacional no quiso dar su voto para que se tratara como grave y urgente el proyecto de ley que limita la zona de forestación para evitar incendios. El senador nacionalista, Sebastián Da Silva, dijo a Subrayado que "no es un proyecto grave y urgente" sino un proyecto que regula aspectos que ya están regulados. "De aprobarse hoy la ley no se hubiese evitado absolutamente nada porque no saca ni una piña, ni 100 gramos de pinocha, el proyecto", señaló.