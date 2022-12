FA calificó posible espionaje como "situación escandalosa", oficialismo remarca que "no está probado"

La coordinadora de la bancada del Frente Amplio, Liliam Kechichian, dijo que la situación es “escandalosa y muy preocupante”, y remarcó “el daño a la institución Presidencia de la República y a la reputación del país, es muy grave y aún todavía no conocemos todas las dimensiones y alcances de esta trama delictiva”.

“Nadie se hizo cargo”, señaló Kechichian en referencia a las autoridades del gobierno: “Llegando al ridículo de reducirlo como un colaborador del hogar, como un defensa al costado del arco, como un perejil, que hoy sabemos por los chats investigados que respondía muchas veces en nombre del presidente asuntos gravísimos, como la investigación clandestina de un ex jefe de Policía”.

La senadora hizo referencia también a los mensajes con insultos sobre el senador Alejandro Sánchez que hizo el subdirector Nacional de la Policía, Héctor Ferreira en conversaciones con Astesiano.

Para el Frente Amplio el “espionaje mafioso” queda explícito en los chats. “La sociedad espera y merece señales inequívocas que atiendan a la gravedad institucional en la que estamos”, agregó la senadora frenteamplista.

El senador Charles Carrera dijo estar preocupado por saber qué información tienen sobre él y Mario Bergara. "Este hecho es sumamente grave, es gravísimo. Y es de los más graves que tengo conciencia o memoria por lo menos, desde la reapertura de la democracia a la fecha".

"Entendemos que hay una cuestión de fueros que plantear, porque afecta la libertad de dos senadores de la República, unos chats que hemos conocido, y la intención de investigar su vida privada y su intimidad con un objetivo que parece estar allí declarado, de incidir en sus actitudes o acciones políticas. Eso merece ser repudiado y rechazado", dijo el senador Jorge Gandini.

Sin embargo, el senador del Partido Nacional dijo que "hay que hilar fino", y remarcó que los hechos manifestados en los chats de Astesiano "no está probado que se haya consumado" y que la información que la empresa solicitaba al excustodio tenía que ver más con la vida personal de los senadores: "Todos sabemos que no necesariamente se estaban buscando fichas. Entrar a la información que la Policía tiene", dijo. Y remarcó: "Aclarar y una vez más decir que espionaje no existe".

Por otra parte, Gandini cuestionó la relevancia de la empresa que solicitó la información a Astesiano.

El senador blanco, Sebastián Da Silva, criticó que la información haya sido publicada en prensa el mismo día que se comunicaba el archivo de la causa Katoen Natie: “Eligieron el día que sabían que el fiscal iba a archivar la causa del puerto”.

De todos modos, dijo que el Partido Nacional rechaza y se solidariza con Charles Carrera y Mario Bergara, a quienes reconoce como “víctimas” por los chats de Astesiano, pero “hay que ver el alcance”. “Por lo pronto, presidenta, si hay alguien que pagó o dejó de pagar, perdió la plata. No hubo amedrentamiento ninguno”, agregó.

Al referirse a los chats de Astesiano que han surgido a lo largo de la investigación, lo calificó como “fantasías propias de un charlatán, como tenemos todos, en todos los partidos. Hay varios charlatanes hoy en este recinto”.

