El exjefe de Comunicación Institucional del Ejército Nacional, Wilfredo Paiva, fue imputado por un delito de abuso sexual específicamente agravado y se dispuso su prisión preventiva hasta el 14 de marzo de 2026.
Exvocero del Ejército fue imputado por abuso sexual y se dispuso su prisión preventiva hasta marzo de 2026
El coronel retirado Wilfredo Paiva fue imputado el 17 de octubre a pedido del fiscal de Delitos Sexuales de 4º turno, Maximiliano Sosa.
El coronel retirado Paiva fue imputado el 17 de octubre a pedido del fiscal de Delitos Sexuales de 4º turno, Maximiliano Sosa.
Paiva asumió en marzo de 2017 como jefe del Departamento de Comunicación Institucional del Ejército y vocero de la fuerza en sustitución de Yamandú Lessa. Permaneció en el cargo hasta febrero de 2022, cuando fue relevado por Pedro Gómez. Entonces, Paiva pasó a retiro voluntario.
Seguí leyendo
Un sargento del Ejército Nacional falleció a causa de un accidente vehicular en Egipto
Temas de la nota
Lo más visto
HOMICIDIO EN LA UNIÓN
Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso
INVESTIGAN COMO MUERTE DUDOSA
Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
Plaza matriz
Una persona sufrió un robo en Ciudad Vieja y usó el tótem nuevo: la Policía encontró a los autores
INTENDENTE DE MONTEVIDEO
Mario Bergara dijo que la IMM evalúa estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco
Sociedad
Dejá tu comentario