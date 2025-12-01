RECIBÍ EL NEWSLETTER
FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES

Exvocero del Ejército fue imputado por abuso sexual y se dispuso su prisión preventiva hasta marzo de 2026

El coronel retirado Wilfredo Paiva fue imputado el 17 de octubre a pedido del fiscal de Delitos Sexuales de 4º turno, Maximiliano Sosa.

ejercitos-militares-nueva.jpg

El exjefe de Comunicación Institucional del Ejército Nacional, Wilfredo Paiva, fue imputado por un delito de abuso sexual específicamente agravado y se dispuso su prisión preventiva hasta el 14 de marzo de 2026.

El coronel retirado Paiva fue imputado el 17 de octubre a pedido del fiscal de Delitos Sexuales de 4º turno, Maximiliano Sosa.

Paiva asumió en marzo de 2017 como jefe del Departamento de Comunicación Institucional del Ejército y vocero de la fuerza en sustitución de Yamandú Lessa. Permaneció en el cargo hasta febrero de 2022, cuando fue relevado por Pedro Gómez. Entonces, Paiva pasó a retiro voluntario.

un sargento del ejercito nacional fallecio a causa de un accidente vehicular en egipto
