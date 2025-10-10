RECIBÍ EL NEWSLETTER
llevado en helicóptero

Extraditaron desde Uruguay a un integrante de la facción brasileña "Bala na cara"

La Policía trasladó desde el Penal de Libertad a uno de los integrantes de "Bala na cara" y lo entregó a Brasil, que lo requería por varios delitos.

El brasileño fue trasladado en helicóptero hacia Brasil; lo esperaba la Policía.

La Policía trasladó este jueves a dos presos desde el Penal de Libertad hacia Río Branco, Cerro Largo. Se trata de un ciudadano argentino y otro brasileño que estaban requeridos por la Policía de Brasil.

El argentino estaba requerido por Brasil por contrabando y asociación para delinquir, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

El ciudadano brasileño –Jonatas Moreira Dos Santos– es uno de los líderes de la banda denominada "Bala na cara", una organización criminal extremadamente violenta, dedicada al tráfico de cocaína, marihuana y crack. Para Brasil, es el segundo gurpo criminal más importante de Río Grande del Sur.

El brasileño, de 24 años, estaba bajo arresto administrativo en el Penal de Libertad (San José) hasta su extradición, que se concretó por parte de la Dirección de Aviación de la Policía, con apoyo de la Guardia Republicana y el GRT.

Fue trasladado desde el Penal en helicóptero de la Policía uruguaya hacia Río Branco, donde fue entregado a la Policía de Brasil, que lo requiere por intento de homicidio calificado y daño a la propiedad pública; las autoridades pedirán que vaya a prisión con una condena de 24 años.

El brasileño estaba en el Penal de Libertad porque en 2023 fue detenido y condenado en Tacuarembó tras una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas para desarticular facciones brasileñas operando en Uruguay.

