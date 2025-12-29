La exposición Van Gogh inmersivo extenderá su temporada por enero, con entradas disponibles en la tienda de redtickets.uy.
Extienden la temporada de la exposición pensada para sentirse dentro de un cuadro de Van Gogh
Van Gogh inmersivo retoma su apertura al público el 3 de enero, en la Rural del Prado de Montevideo.
Desde la producción destacan el “éxito de público” que conllevó a que se resolviera extender la posibilidad de pasear entre girasoles, como en un cuadro de Van Gogh.
Las visitas se retoman el 3 de enero y va de martes a domingos, en la Rural del Prado, con entrada por Av. Buschental. El horario para visitar la exposición es de 15:00 a 21:00 horas, con un último ingreso a las 21:00.
“El Sueño Inmersivo es una experiencia multisensorial única que te invita a sumergirte en el universo del genio holandés. A través de proyecciones de gran escala, música envolvente y tecnología 360°, sus obras más icónicas cobran vida a tu alrededor, permitiéndote “entrar” en los cuadros y sentir la emoción detrás de cada trazo. Una experiencia artística y emocional para todas las edades”, indica la producción.
