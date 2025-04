Exsubsecretario de Industria salió al cruce del gobierno sobre deudas de Ancap y oposición habla de "ajuste fiscal"

Según el actual diputado del Partido Colorado, "la pérdida de 2024 (118 millones de dólares) se explica por los 170 días de parada la refinería por mantenimiento, con lo que se perdió un margen de varios millones de dólares. Además, se recurrió a capital de trabajo por 200 millones de dólares ante el cambio en las condiciones de importación, de petróleo pasamos a importar derivados. Todo esto es público u conocido".

En tanto, el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, se expresó sobre la conferencia del gobierno. Destacó la solidez y la fortaleza de Ancap, y que en un contexto de caída de los precios internacionales del petróleo, se busca generar alarma para no bajar los precios de los combustibles. Refirió a la afectación en las finanzas de la empresa por la parada de la refinería de La Teja por un tiempo mayor al estimado por un conflicto sindical. "Si la refinería no opera, no genera ganancias, como cualquier empresa", afirmó.

Por su parte, los senadores del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, y Javier García, rechazaron las afirmaciones del gobierno en la conferencia.

Da Silva coincidió con Ojeda en que se trata de "una perfecta puesta en escena para evitar que bajen los combustibles a fin de mes frente a la baja enorme del petróleo a nivel internacional". "Una teatralización del ajuste fiscal de mayo que se va a dar en el medio de la cosecha", agregó.

Al respecto, se pronunció García. "El caso Cairo golpeó muy fuerte en el gobierno. En una semana anuncios de distinto tipo para tapar. Hoy algo más. El presidente empieza a justificar el ajuste fiscal que va a hacer porque la interna del FA le exige aumentar el gasto", publicó. Según el nacionalista, no bajarán los combustibles como deberían de acuerdo al PPI y "alfombrando el camino para subir impuestos". "Oddone dice que heredó una economía que funciona y sólida, pero Orsi cede a la interna. Mala cosa para el país", concluyó.