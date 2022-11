Expresidente Mujica reclamó al Parlamento investigación sobre cierre de Casa de Galicia

El líder del MPP dijo a Subrayado que "es grave porque involucra la conducta de personalidades del gobierno muy importantes pero, además aparecen cosas que, por lo menos, hacen dudar, que merecerían que sean aclaradas. Por ejemplo, se dice que hay un informe construido por una comisión técnica nombrada por el propio gobierno que hizo un trabajo como de 4 o 5 meses estudiando la contabilidad y la situación económica financiera de Casa de Galicia. Ese informe que se dice que es favorable a Casa de Galicia nunca apareció, los señores parlamentarios no lo conocieron y no parece que lo haya conocido el propio gobierno".

Y agregó: "Yo no juzgo, lo que digo que no podemos hacernos los distraídos en una cosa tan gruesa que ha aparecido, como si no hubiera pasado nada. Creo que el Parlamento que tomó una decisión y que daría la impresión que fue apresurada, debería de tomar cartas en el asunto y averiguar un poco más".