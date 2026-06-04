Expresidente de la Jutep dijo que "fue un error" el descuento que aceptó Orsi por su camioneta, pero que no violó la ley

El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Iribarne fue consultado este jueves sobre la conducta del presidente Yamandú Orsi al haber comprado una camioneta poco antes de asumir el gobierno con un descuento de 25.000 dólares, y dijo que si bien a su entender “fue un error”, no cree que haya violado la ley que regula los regalos que pueden o no recibir los funcionarios públicos.

Acerca de lo que había señalado días atrás sobre el caso, Gil Iribarne explicó: “No dije que no había nada que me llamara la atención. Yo lo que dije es que por los elementos que tenía la semana pasada y los que tengo hoy, yo no veo que se haya violado las normas que hay en el país sobre la recepción de regalos por parte de funcionarios públicos”.

Y sobre la ley, agregó: “Está prohibido recibir regalos cuando el funcionario hace algo a cambio, hace algo o deja de hacer, o sea, hay una devolución de algo”.

Consultado si en este caso se configura ese elemento porque días después de que Orsi comprara la camioneta Hyundai Santa Fe modelo 2025, desfiló el día de la asunción en un auto de la misma marca y concesionario, Gil Iribarne respondió: “Yo no tengo ningún derecho a generar dudas o sospechas. En principio nadie lo ha demostrado. Si se demuestra, ahí sí hay una violación de la ley”.

Y señaló: “Pero igual dije que me parece que fue un error porque a mi lo que me importa es la confianza de la gente, en el sistema, también en los políticos, pero sobre todo en la democracia. Y creo que el sistema político no asume, no quiere ser consciente de que hay un nivel de desconfianza muy alto, y que este tipo de cosas, que no es un hecho aislado, hubo una sucesión de hechos en varios gobiernos, y me puedo remitir al caso del exvicepresidente Sendic, donde también al principio se negaban cosas; muchos casos del período de gobierno anterior; en este período de gobierno no es el primer casos, renunció una ministra por este tipo de cosas. Entonces, hasta cuándo le vamos a dar mensajes a la gente de que los políticos no respetan las normas y que son todos iguales”.

La camioneta donada a la campaña electoral

Por otro lado, consultado sobre la camioneta Renault Stepway que fue donada a la campaña electoral, que en el gobierno y el Frente Amplio dicen que fue una donación particular al candidato, y que Orsi luego utilizó como medio de pago para comprar la nueva camioneta en febrero de 2025, Gil Iribarne respondió: “La ley dice que las donaciones son a los partidos, a los sectores o a las listas”.