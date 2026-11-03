Exportaciones de bienes suman USD 1.089 millones en octubre, cifra similar a 2025

Las exportaciones de bienes del Uruguay sumaron USD 1.089 millones de dólares en octubre, según informó Uruguay XXI. La cifra es 1% superior a la registrada en igual mes de 2025. En el acumulado de los primeros diez meses del año, las exportaciones también muestran una suba interanual de 1%, sumando USD 11.430 millones.

En octubre, se destacaron los aumentos interanuales en las exportaciones de celulosa y lácteos, de 37 y 21% respectivamente, así como un aumento de 23% en las exportaciones de concentrados de bebida y de 44% interanual en las de productos de madera.

En el acumulado anual, los principales rubros vendidos fueron carne vacuna y celulosa, con ventas 2% superiores al año 2025. La soja es el tercer producto exportado, pero tuvo una caída interanual de 37%, por efecto de la sequía. En cuarto lugar entraron los productos lácteos, con una suba de 2%.

China sigue como principal destino de las ventas de productos al exterior, seguida de Brasil y la Unión Europea (UE), parejos en el segundo lugar. El cuarto destino es Estados Unidos, a donde se coloca principalmente carne vacuna.