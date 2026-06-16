Explosivo en la Caja Militar: "Hasta hoy lo que tenemos es un hecho que no responde a ningún tipo de planificación", dijo Carlos Negro

El ministro del Interior Carlos Negro fue consultado este martes sobre el explosivo detonado en la puerta de la Caja Militar en la madrugada del lunes 15 y si se puede considerar un hecho aislado o planificado.

“Hasta hoy lo que tenemos es un hecho que no responde a ningún tipo de planificación, todavía no tenemos la certeza hasta no tener el resultado de la investigación”, respondió el ministro entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Es un hecho distinto, la ministra (de Defensa Sandra) Lazo hablaba de un hecho aislado, esperemos que sí”, agregó Negro.

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El ministro expresó preocupación por el caso debido a que “se da en la zona céntrica, y eso ya preocupa, por el lugar, pero también por las características, es un explosivo”.

Acerca del explosivo detonado, dijo que era “de fabricación casera”. “Por lo que podemos especular que es un entendido en la materia” quien lo hizo, agregó.