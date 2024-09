Experto en serpientes explicó cómo proceder ante la presencia de una y qué hacer en caso de mordedura

Ante lo ocurrido, se activó el protocolo de rescate. “Lo que hay que hacer es dejarla tranquila y pedir ayuda”, remarcó Etchandy.

Desde Alternatus Uruguay destacaron la importancia de no manipular cruceras sin conocimiento, y siempre recurrir a especialistas para minimizar el riesgo de mordeduras.

“No en todos lados vas a poder conseguir ayuda. Nosotros estamos trabajando en generar una red nacional. Estamos dando cursos en todo el Uruguay, gente que se está capacitando, entonces cuando recibimos un llamado contactamos a la gente que se preparó”, explicó.

Justamente este jueves 19 de setiembre, a nivel mundial, es el día de la Toma de conciencia sobre la mordedura de serpiente.

En caso de mordeduras de serpientes se puede llamar al 1722, que es el contacto del centro de información y asesoramiento toxicológico del hospital de clínicas.

“Si te mordió, lo importante es no improvisar, no hacer torniquetes, eso de que chupo y escupo, no ponerse barro, ungüentos, a los umo lavarse con agua y jabón y recibir asistencia médica. Si en el hospital al que vas no tienen suero antiofídico, lo van a gestionar”, indicó.