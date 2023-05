Experto asesoró al gobierno ante crisis hídrica; destacó que el problema es cultural y planteó soluciones

Otro de los temas importantes para el experto es la reducción del consumo y el comportamiento de la población ante la situación que se vive. "Le dan un valor que es mínimo", afirmó. Y agregó: "No puede ser que no haya agua en Montevideo". No solo se trata de restringir y controlar las pérdidas sino también de gestionar el consumo agrícola en la Cuenca del Santa Lucía.

El especialista explicó que la planta desalinizadora lleva su tiempo y no se va a obtener agua enseguida. Debido al cambio climático continuarán las variaciones.