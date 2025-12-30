Exdirector de Agesic denunció al director general de Presidencia: acusó "prepotencia, arbitrariedad y avasallamiento"

El exdirector ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento ( Agesic ), Daniel Mordecki, denunció este lunes al director general de Presidencia , Diego Pastorín, ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Mordecki dejó el cargo el pasado 17 de diciembre, tras haber estado nueve meses al frente del organismo.

En diálogo con Subrayado, Mordecki se refirió este martes a las conductas que motivaron la denuncia. Habló de “prepotencia, arbitrariedad, avasallamiento, faltas a la ética” y sostuvo: “En esa situación uno denuncia o se transforma en cómplice. Y yo no voy a ser cómplice”.

Afirmó que durante su gestión observó “prácticas profundamente reñidas con las normas que rigen la conducta política”, que incluyeron “prepotencia, arbitrariedad, avasallamiento, faltas a la ética”.

Seguí leyendo Virginia Longo anunció que presentará su renuncia como directora del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell

“Es un tema de conducta política”, expresó Mordecki, y agregó: “Hay hechos que por sí mismo ameritarían una denuncia”.

“Él oficiaba de nexo, los organismos tienen alguien que les hace nexo con un ministerio o con Presidencia para coordinar la línea política. No es un rol ejecutivo, es un rol de coordinación política”, explicó sobre la función de Pastorín. Al respecto, expuso: “Yo era la autoridad, quien tenía la potestad de tomar decisiones. Nadie tiene que tomar decisiones por arriba mío”.

El exjerarca aclaró que la situación no amerita una denuncia penal y descartó avanzar por esa vía.