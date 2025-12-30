RECIBÍ EL NEWSLETTER
Exdirector de Agesic denunció al director general de Presidencia: acusó "prepotencia, arbitrariedad y avasallamiento"

Daniel Mordecki, que estuvo nueve meses al frente de la Agesic, presentó una denuncia contra Diego Pastorín ante el Tribunal de Conducta Política del FA. Habló de “prepotencia, arbitrariedad y faltas a la ética”.

Daniel Mordecki, exdirector de Agesic.

El exdirector ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki, denunció este lunes al director general de Presidencia, Diego Pastorín, ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Mordecki dejó el cargo el pasado 17 de diciembre, tras haber estado nueve meses al frente del organismo.

En diálogo con Subrayado, Mordecki se refirió este martes a las conductas que motivaron la denuncia. Habló de “prepotencia, arbitrariedad, avasallamiento, faltas a la ética” y sostuvo: “En esa situación uno denuncia o se transforma en cómplice. Y yo no voy a ser cómplice”.

Afirmó que durante su gestión observó “prácticas profundamente reñidas con las normas que rigen la conducta política”, que incluyeron “prepotencia, arbitrariedad, avasallamiento, faltas a la ética”.

“Es un tema de conducta política”, expresó Mordecki, y agregó: “Hay hechos que por sí mismo ameritarían una denuncia”.

“Él oficiaba de nexo, los organismos tienen alguien que les hace nexo con un ministerio o con Presidencia para coordinar la línea política. No es un rol ejecutivo, es un rol de coordinación política”, explicó sobre la función de Pastorín. Al respecto, expuso: “Yo era la autoridad, quien tenía la potestad de tomar decisiones. Nadie tiene que tomar decisiones por arriba mío”.

El exjerarca aclaró que la situación no amerita una denuncia penal y descartó avanzar por esa vía.

