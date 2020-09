Excoordinador de Inteligencia de Mujica acusa a Bayardi de ocultar archivos de la dictadura

¿Por qué se mantuvieron ocultas hasta ahora? ¿Por qué el gobierno Tabaré Vázquez homologó el fallo del tribunal militar sin dar paso a la justicia sobre los delitos confesados por el exrepresor? ¿Hubo ignorancia o voluntad de encubrir? ¿Quién tuvo la responsabilidad?

Augusto Gregori, excoordinador de Inteligencia durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), acusó directamente al exministro José Bayardi, entonces subsecretario de Defensa.

Bayardi cobró nueva notoriedad a partir de las actas de Gilberto Vázquez y defiende su posición desde el parlamento, donde actualmente ocupa un lugar en el Senado en suplencia de Enrique Rubio.

El diario El Observador saca a luz las afirmaciones de Gregori incluidas en el libro "El tapiz de los tupamaros y los hilos de otras historias" cuyo autor es Mario Delgado Aparaín.

La obra fue lanzada oficialmente en marzo, pero los dichos de Gregori -exintegrante del MLN- cobran nuevo sentido a la luz de los últimos hechos políticos.

Según Gregori, en aquel año 2006 el Ministerio de Defensa tenía en su poder un voluminoso conjunto de expedientes que paasó a llamarse "archivos Berrutti", en alusión a la titular de la cartera, Azucena Berrutti.

A partir de este hecho, Defensa inició un proceso de digitalización del archivo. Berrutti abandonó el ministerio en febrero de 2008 y la primera etapa de digitalización de microfilmes terminó en mayo de 2009.

Según Gregori, luego de ese período "no se hizo nada más". El trabajo tenía que seguir con un segunda etapa en la había que crear un buscador para facilitar el hallazgo de los documentos. Ese buscador nunca fue realizado.

Los técnicos que trabajaron en el periodo Berrutti detallaron la entrega de 51 unidades de DVD cada una equivalente al total del archivo.

Durante el período de Bayardi al frente del ministerio, siempre según Gregori, el secretario de Estado envió a la secretaría de Derechos Humanos 16 DVD, de los 51 que se entregaron.

Gregori señala que nunca se conoció el total de archivo digitalizado, por lo cual nunca se supo qué pasó: si fue una selección de archivos o si fuera solo una parte de lo que se habìa digitalizado. También se preguntó con qué criterio se decidió ese envío.

Bayardi sostiene que en agosto de 2009 envió una copa al Archivo General de la Nación. Otra copia quedó en el Ministerio. Y una tercera copia fue entragada al grupo "Verdad y Justicia", cuando él volvió a ser ministro sobre el final del segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

Una cuarta versión había sido entregada a la Secretaría de derechos Humanos,. Admite que no fueron 51 DVD per dijo que no fue una selección hecha por él.

Según su versión, era la respuesta a un pedido de información sobre detenidos desaparecidos.

Bayardi explicó que los envíos respondían al interés de conservar toda la documentación dentro del estado, más allá de quién ganara las elecciones de 2009. Me pareció mucho más garantista enviar todo al Archivo General de la Nación".

Respecto a buscador del archivo, que nunca se llevó a cabo, el exministro reconoció que los contratos se suspendieron. "Yo me estaba yendo del ministerio y no me correspondía a mí hacer los nuevos contratos".

Después de su salida asumió Gonzalo Fernández. "La disposición habrá quedado ahí", explicó.

Gregori también apuntó a Bayardi por el destino del archivo del exmilitar -ya fallecido- Elmar Castiglioni..

Pero Bayardi sostiene que ese archivo fue incautado después de su salida del ministerio y se preguntó por qué Gregori -coordinador de Inteligencia entre 2011 y 2013- no hizo nada con él.

La respuesta de Gregori fue que Bayardi hizo todo lo posible para "desandar" el camino iniciado por la ministra Berutti contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia y la posterior dictadura.

También señaló en el mismo sentido a sus excompañeros del MLN, Luis Rosadilla y Eleuterio Fernández Huidobro, posteriores ministros de Defensa.

"Lo que se avanzó en 26 meses con Berrutti se revirtió después", dijo. Con el resto de los ministros hubo "progresos en el escenario de las gestualidades reconciliatorias, pero fue eliminado el avance civil en las jerarquías ministeriales, se erosionó la verticalidad del mando, se debilitó la institucionalidad, se dejó crecer otra vez la autonomía de las Fuerzas Armadas", concluyó Gregori.

QUIÉN ES GREGORI

En 2006, el gobierno de Vázquez creó la figura de coordinador de Inteligencia dependiente directamente del presidente de la República. Se trata así de unificar la actividad de los distintas agencias -militares, policiales, civiles- de recolección de información relevante para la seguridad del Estado.

El cargo no se llenó sino hasta la llegada de Mujica al poder en 2010. El mandatario nombró a este salteño de 75 años -en modelismo naval- que integró el aparato armado de del MLN-Tupamaros y fue preso en dictadura.

Intervino entre otros hechos en la conocida "Toma de Pando", donde murieron tres tupamaros y el civil Carlos Burgueño, quien se encontró en el medio de la balacera por casualidad.