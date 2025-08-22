Exalcalde de Isidoro Noblía detenido por venta de libretas se descompensó y fue internado; hubo más imputados

La Policía detuvo este jueves a seis personas como sospechosas de estar implicadas en la venta de libretas de conducir en Cerro Largo , entre ellas al exalcalde de Isidoro Noblía Favio Freire quien había su cargo de encargado de la Policía Municipal el martes.

Según informó la Fiscalía, Freire se descompensó luego de su arresto y tuvo que ser internado en un centro médico, por lo que aún permanece a disposición de la fiscal Leticia Siqueira. El Ministerio Público espera su alta médica para avanzar respecto a su caso.

En paralelo, hubo otros dos condenados y otros dos imputados este jueves por el caso.

Una de las imputadas fue Elvira del Río, de 71 años, exfuncionaria de la Intendencia de Cerro Largo. Estuvo a cargo de la Dirección de Turismo y de Ferias, tiene una escuela de choferes, formó parte de una agrupación política del Partido Nacional y actualmente está jubilada.

La Justicia la imputó por asociación para delinquir y cohecho calificado como coautora. Cumple arresto domiciliario total por 180 días mientras continúa la investigación en su contra y aguarda sentencia definitiva. Un médico forense acreditó razones de salud para que no fuera a prisión efectiva.

Otro de los imputados fue un funcionario público de la Alcaldía de Isidoro Noblía, encargado de las pruebas prácticas. La fiscal lo acusa de un delito de asociación para delinquir y cohecho calificado y falsificación de documento público. Fue enviado a prisión preventiva por 180 días mientras sigue la investigación.

En tanto un particular oriundo de otro departamento fue condenado mediante proceso abreviado a 12 meses de prisión por un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado como coautor. Eso implicó que reconoció los hechos.

Además un hombre fue condenado a cumplir 16 meses de libertad a prueba con arresto domiciliario nocturno y trabajo comunitario. Según probó la Justicia, actuaba como captador de quienes pretendían obtener las libretas en la localidad de Noblía.

Sobre el sexto detenido la Fiscalía no ha brindado información sobre si quedó en libertad o aún sigue a su disposición.

Así, hasta el momento el caso dejó cinco condenados y siete imputados. Isidoro de Noblía, con unos 3.000 habitantes, emitió en los últimos tres años alrededor de 8.900 libretas de conducir. Varios funcionarios son investigados por la presunta venta de estos documentos.