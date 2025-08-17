RECIBÍ EL NEWSLETTER

Evo Morales descalifica elecciones en Bolivia y afirma que hay falta de "legitimidad"

"Esta votación va a demostrar que es una elección sin legitimidad", dijo Morales, tras sufragar en un caserío cerca de Lauca Eñe, un pequeño poblado del centro de Bolivia.

Evo Morales. Foto: AFP

El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, inhabilitado de competir en las elecciones generales de este domingo y con orden de arresto en su contra, aseguró que el voto nulo se impondrá en los comicios en rechazo a un proceso "sin legitimidad".

Sumidos en una profunda crisis económica, 7,9 millones de bolivianos han sido llamados a elegir entre ocho candidatos para suceder al presidente Luis Arce y renovar el Congreso de 166 miembros.

"Esta votación va a demostrar que es una elección sin legitimidad", dijo Morales, tras sufragar en un caserío cerca de Lauca Eñe, un pequeño poblado del centro de Bolivia donde sus leales lo protegen día y noche para evitar su detención.

"Primera vez en la historia, si no hay fraude, (que) el (voto) nulo va a ser primero", sostuvo el expresidente de izquierda (2006-2019).

Vestido con camisa blanca y sandalias, el exjefe de Estado, de 65 años, votó mientras decenas de campesinos se tomaron de las manos para formar un anillo de seguridad para resguardarlo, constató un reportero de la AFP.

No se observó presencia policial en las inmediaciones.

Primer presidente indígena de Bolivia, Morales buscaba un cuarto mandato, pero fue inhabilitado por el tribunal constitucional, que prohibió más de una reelección. Además, enfrenta una orden de captura por la presunta trata de una menor cuando era jefe de Estado, acusación que él niega.

"Esta vez vamos a votar, pero no vamos a elegir", afirmó Morales, que se desvinculó del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido con el que conquistó el poder, por su disputa con su exministro Arce.

Sin fuerza política ni candidato que apadrinar, Morales hizo campaña por el voto nulo, pese a que no tiene incidencia en el conteo oficial. La autoridad electoral solo considera los votos válidos.

Dos aspirantes de derecha, el millonario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), pelean codo a codo por la presidencia del país de 11,3 millones de habitantes, según las últimas encuestas.

Los sondeos anticipan un balotaje entre ambos el 19 de octubre.

FUENTE: AFP

