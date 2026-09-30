"Evitaron una tragedia", dijo el embajador de Israel en Uruguay sobre accionar de pasajeros en vuelo de FlyDubai

Este miércoles se registró un intento de secuestro en un vuelo de FlyDubai, en el que viajaban 180 israelíes y que se dirigía desde Dubai hacia Tel Aviv.

Uno de los pilotos de la aeronave apuñaló al otro durante un enfrentamiento en la cabina, lo que causó pánico en la tripulación y en los pasajeros. A raíz de esto, el avión cayó 6 mil metros en un minuto, y pudo ser aterrizada de emergencia por otros pilotos que viajaban en el vuelo.

Las circunstancias del ataque están bajo investigación, pero desde Israel hablan de un incidente extremadamente grave.

En la tarde de este miércoles, el embajador de Israel en Uruguay brindó una conferencia en la que contó cómo fue el episodio.

"Según testimonios de los pasajeros, la aeronave comenzó a perder altura rápidamente, y de acuerdo con la información preliminar que dispone Israel, el piloto aparentemente intentó estrellar de forma deliberada el avión con sus pasajeros a bordo", dijo el embajador, Eldad Hayet.

"Afortunadamente, al comprender lo que ocurría, pasajeros israelíes ingresaron a la cabina y con la ayuda de miembros de la tripulación se enfrentaron al piloto agresor y lograron reducirlo. Su rápida y valiente intervención, junto con la asistencia de la tripulación, permitió que una tripulación de remplazo asumiera el control de la aeronave. De esta forma evitaron una tragedia y salvaron la vida de 174 pasajeros, entre ellos 27 niños", detalló.

Los pilotos de reemplazo lograron aterrizar el avión en Arabia Saudita. El embajador recordó que Israel no mantiene relaciones diplomáticas con este país, pero que "los pasajeros fueron atendidos con amabilidad y sensibilidad por parte de equipos y autoridades saudíes".