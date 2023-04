"Evento clausurado por exceso de crueldad"; los mensajes de las plataformas animalistas en el Prado

La activista aseguró que en el interior del país ocurren situaciones como la del pasado domingo, pero no se difunden. “¿Es deporte?, ¿es diversión?, ¿es cultura?, ¿tenemos que seguir tolerando esto?, preguntó.

Durante la manifestación llevada a cabo en las afueras de la Rural del Prado , se vio un cartel con la leyenda “evento clausurado por exceso de crueldad”. Kokar expresó que “ya que la intendencia no lo quiere clausurar, nosotros como sociedad civil lo expresamos”.

Consultada por Subrayado sobre los elementos que ponen sobre la mesa a la hora de plantear este tema a las autoridades, la activista indicó que juegan con el apoyo social. Pretenden que a través de una encuesta a nivel país se conozca si las personas apoyan o no este tipo de eventos.

“Queremos que la intendenta, Carolina Cosse, ponga ese puntapié inicial para decir saquemos el siglo XIX de nuestro país de una vez”, dijo. El tema fue hablado previo a las jineteadas con la directora de Cultura de la comuna, María Inés Obaldía, “y la posición es de continuar y nos aseguraron de que estaba todo dado para que no pasara nada y no se muriera otro caballo”, dijo. Y agregó: “Yo sé que trabajan para que no pase, pero el tema es que una actividad en donde pasan estas cosas”.

En este sentido, el gerente de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo, Pablo Barletta, dijo a Subrayado que tomaron muchas medidas, como la exigencia de vacunas y sanciones para quienes no cumplan con los protocolos establecidos.