MONTEVIDEO

Evaluación Operativo Calle: intervención de 356 personas y retiro de 20 toneladas de residuos de campamentos

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Víctor Abal, y la Jefatura de Policía de Montevideo, dieron a conocer cifras e información sobre el Operativo Calle, que se viene llevando adelante desde el pasado 22 de Enero.

Las cifras preliminares del Operativo Calle reflejan la intervención de 356 personas y el retiro de 20 toneladas de residuos pertenecientes a los campamentos instalados en la vía pública.

Abal señaló que “hay una gestión que tenemos que procurar empezar a pensar con la comunidad y con otras autoridades municipales”, y agregó que se continúa trabajando de forma de intensa para agregar nuevos puntos al operativo focalizado dentro de Montevideo.

La reunión se realizó este viernes y contó con la participación del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Víctor Abal, el Jefe de Policía de Montevideo, Comisario General (R), Pablo Lotito, la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria, referentes de los barrios Palermo, Cordón y Ciudad Vieja, entre otras autoridades policiales.

Capacitaron a policías sobre el uso del dispositivo portátil menos que letal Taser con el objetivo de incorporarlos en operativos

El objetivo del Operativo Calle es preservar la convivencia, la libre circulación y el uso adecuado de los espacios públicos.

La Jefatura de Policía de Montevideo junto al Ministerio de Desarrollo Social despliegan dicho operativo que cuenta con distintos móviles policiales, una camioneta oficial y un ómnibus destinado al traslado de personas a refugios.

