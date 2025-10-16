Eutanasia: "Para nosotros es un gran honor y vuelve a poner a Uruguay en ese camino de ser pioneros"

Empatía Uruguay es un colectivo de personas que durante años promovió la aprobación de la ley de eutanasia , y en las últimas horas, tras la votación definitiva de esta norma en el Parlamento, celebró la conquista de un derecho que considera “un gran alivio”, dijo una de sus integrantes, Florencia Salgueiro.

“Para nosotros es un gran alivio haber llegado a esta instancia, ya son muchos años que estamos trabajando para que esto se haga ley. La verdad es que la sensación es muy linda de sentirse representados, de que varios legisladores nos hayan mencionado como Empatía Uruguay, como historias de personas reales”, dijo Salgueiro en rueda de prensa en el Senado.

Consultada acerca de por qué cree que ahora sí se pudo votar la ley, y no en años o períodos anteriores, respondió: “Cambió la correlación de fuerzas después del cambio de gobierno, teniendo ahora una mayoría muy clara del Frente Amplio, por más que hay votos de todos los partidos”.

“Creo que también hubo un tiempo de reflexión y de aprendizaje y de información para muchos uruguayos que se fueron dando cuenta de que esto no es algo peligroso, estos es algo que da libertades y que reconoce con garantías el derecho a morir con dignidad”, agregó.

Acerca de lo histórico de la votación, Salgueiro señaló: “Para nosotros es un gran honor y vuelve a poner a Uruguay en ese camino de ser pioneros y nos posiciona como un país que tiene imaginación y que se atreve a atacar ciertos problemas que en vez de dejarlos en la oscuridad o dejar que sigan pasando clandestinamente, da una respuesta desde el Estado, que es una respuesta liberal y que deja a las personas decidir según sus valores, cómo vivir sus vidas”.

En Sudamérica, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero Uruguay es el primer país de la región en el que se aprueba mediante una ley.