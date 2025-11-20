RECIBÍ EL NEWSLETTER
13.152 PESOS

Estudiantes ya pueden solicitar o renovar la beca de apoyo económico del Fondo de Solidaridad

El trámite de solicitud y toda la información sobre los requisitos se encuentra en el portal del estudiante de la página www.fondodesolidaridad.edu.uy. El plazo vence el 28 de febrero.

fondo-solidaridad-beca-estudiante.jpg

Desde este mes, se puede solicitar la beca de apoyo económico del Fondo de Solidaridad. Está destinada a jóvenes que quieran ingresar o continuar estudios en la Universidad de la República (Udelar), UTU o Universidad Tecnológica (UTEC).

El presidente del Fondo de Solidaridad, Gabriel Errandonea, indicó que los beneficiarios de las becas corresponden a los quintiles 1 y 2 de menores ingresos de los hogares de todo el país.

A los estudiantes que ingresan por primera vez se les otorga la beca durante ocho meses y los que renuevan es por diez meses. El pago mensual es de 13.152 pesos (correspondiente a dos BPC).

ministerio de salud publica confirmo tres casos de sarampion en familia de rio negro que viajo al exterior
Seguí leyendo

Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en familia de Río Negro que viajó al exterior

El requisito para los que ya cursan y renuevan es la escolaridad. En el caso de las carreras tecnológicas, se requiere un mínimo de 40% de avance y en las restantes un 50%, mínimo. A los estudiantes que tramitan la beca por primera vez se les pide una declaración jurada de ingresos y documentos que prueben una situación de carencia socioeconómica.

El trámite de solicitud y toda la información sobre los requisitos se encuentra en el portal del estudiante de la página www.fondodesolidaridad.edu.uy. El plazo vence el 28 de febrero.

Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
EN ENERO, MONTAÑA RUSA

El 20 de diciembre reabrirá el Parque Rodó con nuevas atracciones tras 9 meses sin funcionar por remodelación
EN LAVALLEJA

Niño de 9 años cayó a un tajamar y una joven de 18 intentó rescatarlo, pero ambos se ahogaron
MATERIAL PARTICULADO

MSP emitió recomendaciones por la nube de polvo: "Mantener puertas y ventanas cerradas", entre otras
LAS PIEDRAS

Un hombre fue enviado a la cárcel por abuso sexual contra su hija por más de 30 años

Te puede interesar

Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en familia de Río Negro que viajó al exterior video
CINCO CASOS ERAN SOSPECHOSOS

Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en familia de Río Negro que viajó al exterior
Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos
ALLANAMIENTOS EN COLONIA Y MONTEVIDEO

Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos
Desempleo se ubicó en 7,3% en octubre y registró una suba de cuatro décimas respecto al mes anterior
DATOS DEL INE

Desempleo se ubicó en 7,3% en octubre y registró una suba de cuatro décimas respecto al mes anterior

Dejá tu comentario