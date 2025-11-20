Desde este mes, se puede solicitar la beca de apoyo económico del Fondo de Solidaridad. Está destinada a jóvenes que quieran ingresar o continuar estudios en la Universidad de la República (Udelar), UTU o Universidad Tecnológica (UTEC).
Estudiantes ya pueden solicitar o renovar la beca de apoyo económico del Fondo de Solidaridad
El trámite de solicitud y toda la información sobre los requisitos se encuentra en el portal del estudiante de la página www.fondodesolidaridad.edu.uy. El plazo vence el 28 de febrero.
El presidente del Fondo de Solidaridad, Gabriel Errandonea, indicó que los beneficiarios de las becas corresponden a los quintiles 1 y 2 de menores ingresos de los hogares de todo el país.
A los estudiantes que ingresan por primera vez se les otorga la beca durante ocho meses y los que renuevan es por diez meses. El pago mensual es de 13.152 pesos (correspondiente a dos BPC).
El requisito para los que ya cursan y renuevan es la escolaridad. En el caso de las carreras tecnológicas, se requiere un mínimo de 40% de avance y en las restantes un 50%, mínimo. A los estudiantes que tramitan la beca por primera vez se les pide una declaración jurada de ingresos y documentos que prueben una situación de carencia socioeconómica.
