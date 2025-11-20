Estudiantes ya pueden solicitar o renovar la beca de apoyo económico del Fondo de Solidaridad

Desde este mes, se puede solicitar la beca de apoyo económico del Fondo de Solidaridad . Está destinada a jóvenes que quieran ingresar o continuar estudios en la Universidad de la República (Udelar), UTU o Universidad Tecnológica (UTEC).

El presidente del Fondo de Solidaridad, Gabriel Errandonea, indicó que los beneficiarios de las becas corresponden a los quintiles 1 y 2 de menores ingresos de los hogares de todo el país.

A los estudiantes que ingresan por primera vez se les otorga la beca durante ocho meses y los que renuevan es por diez meses. El pago mensual es de 13.152 pesos (correspondiente a dos BPC).

El requisito para los que ya cursan y renuevan es la escolaridad. En el caso de las carreras tecnológicas, se requiere un mínimo de 40% de avance y en las restantes un 50%, mínimo. A los estudiantes que tramitan la beca por primera vez se les pide una declaración jurada de ingresos y documentos que prueben una situación de carencia socioeconómica.

El trámite de solicitud y toda la información sobre los requisitos se encuentra en el portal del estudiante de la página www.fondodesolidaridad.edu.uy. El plazo vence el 28 de febrero.