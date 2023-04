Estudiantes y docentes del IAVA en conflicto por separación del cargo del director

Sostienen que el motivo dado por Secundaria es "insubordinación" y que la decisión de las autoridades fue porque el director apoya al gremio estudiantil. La docente Graciela García explicó a Subrayado que desde hace varios días, "hay una lucha por el salón gremial", porque que las autoridades de Secundaria no quieren que esté ubicado en el lugar actual. "El director, Leonardo Ruidíaz, tuvo una decisión muy valiente al no acatar las órdenes", dijo y señaló que faltó diálogo. El estudiante Gerónimo dijo que el director no cumplió con las órdenes de Secundaria al no cerrar el salón gremial con candado.