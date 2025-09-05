Estrenos: "El Conjuro, últimos ritos", "Quemadura china" y "Cuando cae el otoño", en varias salas

Vuelve a la pantalla grande la reconocida saga paranormal “El Conjuro, últimos ritos” , un legado que trasciende generaciones.

La historia inspirada en un caso real en los años 80. La presentación del filme en Uruguay estuvo apoyada con la instalación de un museo de ocultismo, una asociación fundada en el 2014.

Además, se estrena la producción nacional “ Quemadura china ”, guionada, dirigida y protagonizada por Verónica Perrota. Tensiones y obsesiones en ficción fantástica.

Seguí leyendo El clásico "La novicia rebelde" cumple 60 años y volverá a los cines el 20 de setiembre

“Quemadura China”, una producción nacional basada en la obra de teatro homónima, estrenada en el 2006.

Es la historia de los siameses Annie y Dani, quienes se enfrentan a la separación física. El prestigioso elenco se van enredando cómodamente con esta comedia dramática y ficción fantástica.

Su guionista, coprotagonista y directora se introduce en las fronteras de la irrealidad proponiendo con un buen guión una trama misteriosa, con situaciones poco frecuentes. Actúan además, César Troncoso y Néstor Guzzini.

Una trama con siameses que se enfrentan a la separación física. Se agrega a los estrenos el filme francés “Cuando cae el otoño”, comedia negra y thriller familiar.

El otro estreno es el filme francés “Cuando cae el otoño”, del realizador Francois Ozon.

La trama se desarrolla en la campiña de Borgoña. Habla de una veterana actriz de teatro que logra su primer protagónico. Un incidente inesperado, una sopa con hongos mal elegidos, provoca un drama familiar con su hija.

En apariencia ha sido un accidente dónde intervienen médicos, policías y hasta la mejor amiga de la protagonista, pero a medida que se van revelando detalles de su biografía, se despliega el manto de la duda. Este es solo el punto de partida de una película que va de la comedia negra al thriller y al drama familiar….y va en varias salas.