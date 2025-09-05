RECIBÍ EL NEWSLETTER
CINE

Estrenos: "El Conjuro, últimos ritos", "Quemadura china" y "Cuando cae el otoño", en varias salas

Una historia inspirada en un caso real, una producción nacional basada en la obra de teatro homónima y una comedia negra y thriller familiar.

el-conjuro-filme-estreno
quemadura-china-cine-filme
Por Jackie Rodríguez Stratta @

Vuelve a la pantalla grande la reconocida saga paranormal “El Conjuro, últimos ritos”, un legado que trasciende generaciones.

La historia inspirada en un caso real en los años 80. La presentación del filme en Uruguay estuvo apoyada con la instalación de un museo de ocultismo, una asociación fundada en el 2014.

Además, se estrena la producción nacional “Quemadura china”, guionada, dirigida y protagonizada por Verónica Perrota. Tensiones y obsesiones en ficción fantástica.

el clasico la novicia rebelde cumple 60 anos y volvera a los cines el 20 de setiembre
Seguí leyendo

El clásico "La novicia rebelde" cumple 60 años y volverá a los cines el 20 de setiembre

“Quemadura China”, una producción nacional basada en la obra de teatro homónima, estrenada en el 2006.

Es la historia de los siameses Annie y Dani, quienes se enfrentan a la separación física. El prestigioso elenco se van enredando cómodamente con esta comedia dramática y ficción fantástica.

Su guionista, coprotagonista y directora se introduce en las fronteras de la irrealidad proponiendo con un buen guión una trama misteriosa, con situaciones poco frecuentes. Actúan además, César Troncoso y Néstor Guzzini.

Una trama con siameses que se enfrentan a la separación física. Se agrega a los estrenos el filme francés “Cuando cae el otoño”, comedia negra y thriller familiar.

El otro estreno es el filme francés Cuando cae el otoño”, del realizador Francois Ozon.

La trama se desarrolla en la campiña de Borgoña. Habla de una veterana actriz de teatro que logra su primer protagónico. Un incidente inesperado, una sopa con hongos mal elegidos, provoca un drama familiar con su hija.

En apariencia ha sido un accidente dónde intervienen médicos, policías y hasta la mejor amiga de la protagonista, pero a medida que se van revelando detalles de su biografía, se despliega el manto de la duda. Este es solo el punto de partida de una película que va de la comedia negra al thriller y al drama familiar….y va en varias salas.

CINE ESTRENOS DOS

Temas de la nota

Lo más visto

video
RÍO NEGRO

Hallaron los cuerpos de los dos niños y su padre dentro del auto sumergido en el arroyo Don Esteban
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"El invierno se va a ir, pero va a dar paso prácticamente a un verano adelantado", anunció Nubel Cisneros
Paula Goyeni 

"Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance", dice la fiscal tras hallazgo de los cuerpos en Río Negro
BUZOS RASTRILLARON 100 METROS

Retoman esta mañana en el arroyo Don Esteban la búsqueda de los niños que fueron sacados de su casa a la fuerza por su padre
PRESIDENTE

Orsi suspende visita a Expo Prado por lo sucedido en Río Negro y mantiene contacto con el ministro del Interior

Te puede interesar

Instalarán mesa de trabajo en primer nivel de gobierno para revisar sistema de respuesta en violencia doméstica video
MANIFESTACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Instalarán mesa de trabajo en primer nivel de gobierno para revisar sistema de respuesta en violencia doméstica
Jefe de Policía de Soriano afirmó que el hombre que mató a sus hijos actuó con premeditación e inmediatez
HOMICIDIO DE NIÑOS EN RÍO NEGRO

Jefe de Policía de Soriano afirmó que el hombre que mató a sus hijos actuó con "premeditación" e "inmediatez"
Directora de Género de Interior: No podemos quedarnos esperando a que estas cosas pasen, tenemos que actuar video
CASO DE FILICIDIO EN EL LITORAL

Directora de Género de Interior: "No podemos quedarnos esperando a que estas cosas pasen, tenemos que actuar"

Dejá tu comentario