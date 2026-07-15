"Estoy destrozado, caer a estas alturas es devastador", manifestó Harry Kane

El atacante y capitán de Inglaterra, Harry Kane, no ocultó su desolación tras la derrota 2-1 este miércoles en semifinales del Mundial 2026 ante Argentina, que remontó en los últimos minutos y dejó al equipo de los Tres Leones con una sensación de haber desperdiciado una gran ocasión.

Los inventores del fútbol se fueron adelante con una diana de Anthony Gordon (55'), pero Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez (90+2') dieron vuelta al marcador en Atlanta.

"Estoy destrozado. Destrozado por todos, por el equipo, el cuerpo técnico, los aficionados", admitió Kane, de 32 años, que no pudo marcar ante los campeones del mundo, en declaraciones a BBC One.

"Hemos jugado un buen partido durante la mayor parte del tiempo. Nos pusimos 1-0 arriba y parecía que queríamos aguantarlo como fuera y eso, a este nivel en el que estamos, no es suficiente. Estoy devastado. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y mis compañeros lo han dado todo, sangre, sudor y lágrimas. Caer a estas alturas es devastador", apuntó.

El capitán inglés, que enfrentará a Francia por el tercer lugar del Mundial el sábado en Miami, lamentó que su selección haya perdido una nueva ocasión de ganar un título.

Inglaterra solo jugó una vez la final del Mundial, en la edición que albergó y ganó en 1966.

"Es una historia similar a lo que ha pasado en torneos pasados", dijo después en zona mixta.

El atacante del Bayern Munich aseguró que no piensa en dejar de defender a su país, aunque no se atrevió a decir si estará disponible para el Mundial 2030.

"Nunca quiero poner límites a estas cosas. Afrontaré cada situación cuando llegue. Pero por ahora, se trata simplemente de asimilar otra derrota dura", apuntó.

Kane destacó la actuación de Lionel Messi, quien participó en los dos goles de la Albiceleste.

"Es uno de los mejores jugadores de la historia por una razón. Como dije, fue decepcionante ceder el espacio que cedimos", afirmó.

El goleador inglés reconoció que después del tanto de Gordon a su equipo "le costó presionar al rival cuando tenía el balón".

"Después de nuestro gol, ya fuera porque ellos metieron a más hombres arriba o porque nosotros no pudimos cubrirles hombre a hombre, fue una oleada tras otra de ataques suyos", señaló.

"Cuando nos adelantamos, el mensaje que teníamos era ir a buscar otro gol. Cuando ellos consiguieron sus dos goles, ya se trataba de encontrar algo para reaccionar, pero no logramos volver a entrar en el partido", lamentó.

FUENTE: AFP