Estos son los próximos estrenos de la cartelera de cine con propuestas para todas las edades

Te presentamos algunos de los estrenos de la cartelera de cine de agosto y setiembre.

Un hermano y una hermana desentierran un aterrorizante ritual en la aislada casa de su nueva madre adoptiva.

Terror. Estreno en Uruguay: 21 de agosto de 2025.

Atrapado robando

Hank Thompson (Austin Butler) era un fenómeno del béisbol en la preparatoria que ya no puede jugar, pero en todo lo demás le va bien. Tiene una chica estupenda (Zoë Kravitz), es mesero en un antro de Nueva York y su equipo favorito está en racha. Cuando su vecino punk-rock, Russ (Matt Smith), le pide que cuide de su gato durante unos días, Hank se ve de repente atrapado en medio de un grupo de gángsters amenazadores. Todos quieren algo de él; el problema es que no sabe por qué. Mientras Hank intenta eludir sus cada vez más apretadas garras, tendrá que emplear todas sus habilidades para mantenerse con vida el tiempo suficiente para averiguarlo…

Crimen, suspenso y comedia. Estreno en Uruguay: 28 de agosto de 2025

Mascotas al Rescate

Cuando un tren arranca inesperadamente, llevándose solo a las mascotas, los animales descubren que Hans, un tejón con un rencor, está detrás de todo. Mientras el choque parece inevitable, los animales pueden contar con Falcon, un astuto mapache que hará cualquier cosa para salvarlos.

Animación. Estreno en Uruguay: 28 de agosto de 2025

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito

Animación. Estreno en Uruguay: 11 de setiembre de 2025

El Cuerpo de Cazadores de Demonios se enfrenta a los Doce Kizuki restantes antes de enfrentarse a Muzan en el Castillo del Infinito para derrotarlo de una vez por todas.

Camina o Muere

La esperada adaptación de la primera novela escrita por el maestro del suspenso Stephen King (The Long Walk/La larga marcha), y bajo la dirección de Francis Lawrence —la mente detrás de las impactantes películas de Los Juegos del Hambre (En llamas, Sinsajo partes 1 y 2, y La balada de los pájaros cantores y serpientes)— llega CAMINA O MUERE , un thriller intenso, estremecedor y profundamente emocional. Una historia que no solo pondrá a prueba los límites de sus protagonistas, sino también los del espectador, con una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar?

Terror. Estreno en Uruguay: 11 de setiembre de 2025

200% Lobo

Animación. Estreno en Uruguay: 18 de setiembre de 2025

El valiente caniche rosa Freddy Lupin tiene todo lo necesario para liderar a su manada de hombre lobo. Salvo una: el respeto. Si fuera, tan solo, un poco más lobo. Pero, cuando un joven espíritu de la luna, Moopoo, lo transforma en hombre lobo y lanza un hechizo sobre la Tierra, Freddy debe restaurar el orden cósmico antes de que la Tierra y la Luna colisionen ¡Madre mía! Con Batty y el resto de sus amigos caninos, Freddy debe llevar al pícaro Moopoo hasta la misteriosa Zona caza-lobos y encontrar a una misteriosa bruja. Si el equipo puede evitar convertirse en sapos y Freddy puede resistir la fuerza de la magia prohibida, tal vez, consigan enviar a Moopoo a casa y salvar a la humanidad. Una cosa es segura: Freddy nunca volverá a cuestionarse ser un caniche.