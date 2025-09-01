El técnico Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de 27 jugadores para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.
Estos son los 27 futbolistas convocados por Marcelo Bielsa para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas
El director técnico de la Selección Uruguaya de Fútbol mostró novedades en la lista de citados para los partidos ante Perú y Chile.
Los arqueros son: Sergio Rochet, Santiago Mele y Franco Israel. Los defensas: Nahitan Nández, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez y Juan Manuel Sanabria.
Para la zona de volantes fueron convocados: Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta, Kevin Amaro, Facundo Pellistri, Ignacio Laquintana, Cristian Olivera y Brian Rodríguez.
En la delantera, Bielsa citó a: Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez.
En lo que respecta a las novedades en el plantel, se destacan Kevin Amaro, futbolista de Liverpool y único del medio local convocado, e Ignacio Laquintana y Juan Manuel Sanabria.
Por su parte, José María Giménez, Nicolás de la Cruz y Maximiliano Araújo quedaron afuera de la convocatoria por lesión.
Uruguay deberá enfrentar a Perú el próximo jueves 4 de setiembre en el estadio Centenario y visitará a Chile el martes 9 en el estadio Nacional de Santiago. Ambos encuentros se juegan desde la hora 20:30.
