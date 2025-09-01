Estos son los 27 futbolistas convocados por Marcelo Bielsa para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

El técnico Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de 27 jugadores para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Los arqueros son: Sergio Rochet, Santiago Mele y Franco Israel. Los defensas: Nahitan Nández, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez y Juan Manuel Sanabria.

Para la zona de volantes fueron convocados: Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta, Kevin Amaro, Facundo Pellistri, Ignacio Laquintana, Cristian Olivera y Brian Rodríguez.

En la delantera, Bielsa citó a: Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez.

En lo que respecta a las novedades en el plantel, se destacan Kevin Amaro, futbolista de Liverpool y único del medio local convocado, e Ignacio Laquintana y Juan Manuel Sanabria.

Por su parte, José María Giménez, Nicolás de la Cruz y Maximiliano Araújo quedaron afuera de la convocatoria por lesión.

Uruguay deberá enfrentar a Perú el próximo jueves 4 de setiembre en el estadio Centenario y visitará a Chile el martes 9 en el estadio Nacional de Santiago. Ambos encuentros se juegan desde la hora 20:30.