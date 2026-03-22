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BARRIO ITUZAINGÓ

Mataron de varios disparos a un joven que se encontraba dentro de su casa; hay dos detenidos

Información a la que accedió Subrayado indica que el crimen ocurrió en las últimas horas en Susviela Guarch y Enrique San Aguiar. La Policía detuvo a dos jóvenes de 18 y 19 años.

POLICÍA---BARRIO-ITUZAINGÓ

Un joven de 28 años fue asesinado en las últimas horas en Susviela Guarch y Enrique San Aguiar, en el barrio Ituzaingó, en Montevideo.

Efectivos llegaron al Centro de Salud Jardines del Hipódromo donde ingresó el herido, trasladado en una camioneta particular. Fue diagnosticado con heridas de arma de fuego en miembro inferior izquierdo, miembro superior derecho y región abdominal, falleciendo en el centro de salud.

Información a la que accedió Subrayado indica que un testigo dijo que el joven se encontraba en su domicilio cuando al ir hacia la puerta fue alcanzado por disparos de arma de fuego efectuados desde la calle.

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El equipo control de PADO detuvo a dos hombres en el lugar luego de una persecución ya que no respondieron a la voz de alto. Los detenidos tienen 18 y 19 años y se encuentran a disposición de la Justicia.

El caso está a cargo de la fiscal de Homicidios, Adriana Edelman, personal del Área de Investigaciones de Zona III y el Departamento de Homicidios.

Policía Científica trabajó en la escena y encontró vainas e impactos de arma de fuego.

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