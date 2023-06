“Esto va para bastante más tiempo”, dijo decano de Química sobre la crisis del agua salada

“Una cosa es cuando iba a ser poco tiempo, 45 días decían en mayo, y otra cosa es esto que estoy planteando y es que las reservas de agua dulce que estamos teniendo revelan de que no estoy errado, de que realmente esto va para bastante más tiempo”, dijo Mombrú en el programa Arriba Gente de canal 10.

“Entonces, ingesta de agua con estas características por tiempo muy prolongado, yo recomiendo no beber, y además los números solo van a subir, no van a bajar. Van a bajar cuando comience a normalizarse la situación y se use cada vez menos agua salada”, dijo el decano en referencia a la cantidad creciente de sodio, cloruros y trihalometanos.