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Yergos y lanús

"¡Dame la moto!": tres delincuentes rapiñaron a un hombre en Colón y un policía intercedió

El policía disparó al suelo para intentar disuadir a los rapiñeros, sin éxito. Él y la víctima, un hombre de 33 años, resultaron ilesos.

Foto: FocoUy. Archivo.

Foto: FocoUy. Archivo.

Un hombre de 33 años sufrió una rapiña cuando se encontraba con una amiga, en un parque ubicado en Yergos y Lanús, en el barrio Colón. En la tarde de este miércoles, tres delincuentes se le acercaron en una moto y le exigieron la de él: “¡Dame la moto!”, le dijeron, según denunció.

Uno de los agresores puso la mano en la cintura, amenazando a la víctima con tener un arma de fuego. En consecuencia, el hombre entregó su vehículo y los rapiñeros —que tenían sus rostros tapados— fugaron en ambas motos, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

La rapiña fue observada desde lejos por un policía de particular que se encontraba en el lugar. El funcionario señaló que al ver al rapiñero huir con la mano en la cintura, se identificó como policía y disparó una vez hacia el suelo con su arma de reglamento para intentar disuadirlos.

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Sin embargo, los delincuentes huyeron hacia la calle Carve y fueron perdidos de vista. El policía llamó al 911 para informar lo sucedido y efectivos fueron al lugar.

El funcionario y la víctima resultaron ilesos. Al funcionario le fue incautada la pistola Glock 19, de 9 mm., por protocolo para realizarle pericias. En la escena no fue hallado ningún casquillo, mientras que los investigadores analizan cámaras de vigilancia de la zona.

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