"Tiene que haber un marco legal que lo ampare" al militar, dijo Manini sobre uso de vehículos del Ejército en barrios

El dirigente de Cabildo Abierto, Manini Ríos, se refirió al anuncio del gobierno sobre el uso de vehículos militares y cuestionó la forma en la que se comunica.

"Creo que se ha vendido una imagen como que se inician patrullajes militares y no es eso. Ya han convivido militares y policiales para atender emergencias de todo tipo, accionar en la frontera, emergencias climáticas", indicó Manini.

Además, señaló la importancia de que el conductor militar debe "tener bien claro qué es lo que puede y lo que no puede hacer, tiene que haber un marco legal que lo ampare, que le de garantías".

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En ese sentido, consideró "conveniente que esté armado", pero con "las garantías" para el uso de su arma.

Por su parte, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, aseguró que aún no está clara "la idea" que tiene el gobierno con este anuncio.

"Estoy tratando de entender cuál es la idea. Porque he escuchado seis o siete en las horas que lleva desde que se anunció, y distintas, porque evidentemente en el gobierno no hubo una sintonía, una armonización, de qué es lo que quieren hacer", indicó.

De todos modos, se mostró de acuerdo con "meter la pesada a la delincuencia" y con "aprovechar las capacidades militares".

"Hay que hacerlo dentro de las reglas de juego, con un marco jurídico que corresponda, y en ese sentido es lo que no terminamos de entender", sostuvo.