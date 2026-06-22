"Esto no tiene nada que ver con juntar fuerzas, con militarizar a la Policía", afirmó Bettiana Díaz

La senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, indicó este lunes que en el desarrollo del Plan Nacional de Seguridad Pública está previsto incorporar de los vehículos militares a las tareas de patrullaje.

Díaz aseguró que en el plan se aclara que la participación de los vehículos militares se realiza bajo el mando de la Policía Nacional y de diferentes reparticiones en operativos con presencia de Inteligencia Policial y Guardia Republicana, entre otras.

"Esto no tiene nada que ver con juntar fuerzas. No tiene nada que ver con militarizar a la Policía, sino que es un apoyo logístico, porque los vehículos son muy afectados cuando se ingresa en un barrio, en una zona de tiroteo y eso le implica grandes costos al Ministerio del Interior"·

"Nos ha costado mucho empezar a disputarle algunas zonas que hace mucho tiempo están abandonadas por el Estado al crimen organizado y lo que vemos es que necesitamos todas las herramientas que tengamos disponibles, y esta es una más", consideró.