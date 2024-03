"Esto es parte de una operación política", dijo Christian Di Candia sobre denuncia contra Yamandú Orsi

“Tal como lo planteó el Frente Amplio hace pocos días esto es parte de una operación política que casualmente aparece en año electoral. No apareció en el 2015 cuando Yamandú Orsi fue candidato a la Intendencia de Canelones, no apareció en el 2019 cuando Yamandú Orsi dirigió la campaña de Daniel Martínez en el balotaje y no apareció en el 2020 cuando Orsi volvió a ser candidato, no apareció durante todos estos años y aparece ahora tras este proceso electoral”, dijo Di Candia en el programa Arriba Gente de Canal 10.