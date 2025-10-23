RECIBÍ EL NEWSLETTER
POR PATRULLAS OCEÁNICAS

Álvaro Delgado acusó al gobierno de "camino del enchastre" y respaldó a Ministerio de Defensa anterior

"Romper el contrato con Cardama es una decisión política, no jurídica. Expone innecesariamente al país a juicios", escribió el presidente del Partido Nacional.

El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró que el anuncio del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con Cardama "es una decisión política, no jurídica", y respaldó a las autoridades anteriores del Ministerio de Defensa. La contratación del astillero se dio durante el mandato de la coalición de gobierno.

"Romper el contrato con Cardama es una decisión política, no jurídica. Expone innecesariamente al país a juicios. Lamentablemente, el Gobierno evidencia que irá por el camino del enchastre. Confiamos plenamente en el trabajo de las autoridades del Ministerio de Defensa durante nuestro Gobierno", escribió en redes sociales.

Este miércoles, en conferencia de prensa encabezada por Orsi, el gobierno anunció que habrá denuncia penal y civil porque hay fuertes indicios de que se estaría ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo, en lo que refiere a la empresa que brindó la garantía en el proceso y que fue presentada por Cardama.

Por su parte, el prosecretario Jorge Díaz explicó los indicios que llevaron a esta resolución. Sobre el contrato, dijo que "en un plazo de 45 días la empresa Cardama Sociedad Anónima tenía que presentar una garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones en el contrato, que equivalían al 5% del total de la obra" y que esto no lo cumplió, y que solicitó varias prórrogas, que "se transformaron en 11 meses", cuando el compromiso era tener "el primer barco en 18 meses".

Sánchez sostuvo que se está frente a "una situación muy grave que va requerir una investigación en profundidad para ver si de esta maniobra aparentemente fraudulenta, hay complicidad de funcionarios públicos que actuaron en la administración pública y que no resguardaron, naturalmente, la defensa del Estado frente a un contrato millonario".

