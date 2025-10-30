La Federación Uruguaya de Magisterio resolvió realizar un paro de 24 horas este viernes 31 de octubre en repudio de la agresión que sufrieron docentes de una escuela de Canelones.
Este viernes: rige paro de 24 horas para las escuelas de Canelones tras agresión a docentes
El secretariado ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria emitió un comunicado en el que "declara enfáticamente el rechazo a todo acto de violencia cualquiera sea su forma".
La medida sindical rige solo para las escuela de dicho departamento.
El secretariado ejecutivo emitió un comunicado en el que "declara enfáticamente el rechazo a todo acto de violencia cualquiera sea su forma".
Sindicato de la Pesca denuncia situación compleja en alta mar; pudo ser grave con trabajadores nuevos
Desde FUM-TEP manifestaron su solidaridad con toda la comunidad educativa y con la filial Ademu de Canelones.
"La Escuela Pública es centro de referencia de cada comunidad educativa en cada rincón del país, es fundamental cuidar ese espacio. No podemos acostumbrarnos al avance de la violencia que tanto mal le hace a la Escuela Pública y a la sociedad toda".
Dejá tu comentario