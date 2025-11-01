La primera edición de la Fiesta de las naciones se realizó en la explanada del Estadio Charrúa y convocó al público para conocer la cultura, bailes y tradiciones de diferentes países que son parte de la sociedad uruguaya.
Este sábado se realizó la primera ediciónde la Fiesta de las naciones en el Municipio E
En la explanada del Estadio Charrúa y con entrada gratuita el público pudo disfrutar de danzas, cantos típicos, degustaciones de comidas de distintos países y actividades para conocer culturas y tradiciones.
Las diferentes colectividades participaron siendo parte del escenario y mostrando su cultura, por ejemplo en el baile lo hizo la colectividad húngara del uruguay. Las emprendedoras también formaron parte de la venta de alimentos.
Seguí leyendo
16ª edición de 'Flor de ciudad' en Paysandú convocó a productores y viveristas
Temas de la nota
Lo más visto
policiales
Auto que circulaba por 18 de julio a gran velocidad chocó a un taxi y ocupantes se dieron a la fuga
MEDIDAS CAUTELARES POR 180 DÍAS
Imputaron a anestesista en Fray Bentos: el paciente quedó en estado vegetativo por mala praxis
TRES CASOS EN PAYSANDÚ
Fiscalía alerta por nueva estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso
AL PARLAMENTO
MTOP presentó proyecto con cambios a la preferencia de paso de los vehículos y la circulación en el tránsito
accidente
Dejá tu comentario