estadio charrúa

Este sábado se realizó la primera ediciónde la Fiesta de las naciones en el Municipio E

En la explanada del Estadio Charrúa y con entrada gratuita el público pudo disfrutar de danzas, cantos típicos, degustaciones de comidas de distintos países y actividades para conocer culturas y tradiciones.

naciones 1

La primera edición de la Fiesta de las naciones se realizó en la explanada del Estadio Charrúa y convocó al público para conocer la cultura, bailes y tradiciones de diferentes países que son parte de la sociedad uruguaya.

Las diferentes colectividades participaron siendo parte del escenario y mostrando su cultura, por ejemplo en el baile lo hizo la colectividad húngara del uruguay. Las emprendedoras también formaron parte de la venta de alimentos.

FERIA ESTADIO CHARRÚA DOS
