Este sábado habrá una instancia en el Ministerio de Trabajo por despidos en empresas de supergás

"Iremos a defender una palabra comprometida desde el propio presidente de Ancap, desde el Poder Ejecutivo, en que no iba a haber pérdida de puestos de trabajo, producto de este cambio en las relaciones comerciales", dijo el secretario de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys). Asegura que se está "cerca de los 70 despidos".

Es una situación producto de un ajuste comercial que tuvieron a partir de la licitación comercial que Ancap puso arriba de la mesa. Nosotros lo que dijimos concretamente ahí es que lo que tengan arreglado comercialmente, no debería tener impacto de ninguna manera en los puestos de trabajo de los compañeros porque la relación comercial es de ellos, en concreto las plantas siguen produciendo exactamente la misma cantidad de kilos, el gas que se consume en la población sigue siendo el mismo", agregó.

En un comunicado, la empresa Acodike afirma que las cargas de trabajo disminuyen por condiciones externas a la empresa, por una menor demanda y un cambio del patrón de consumo energético. "Por tanto la cantidad de puestos requeridos para cubrir la demanda de supergás disminuye, es mucho más desafiante encontrar nuevos empleos que atraigan a estas personas y las motive a formarse para ser empleables en nuevas ocupaciones", asegura. Acodike sostiene que los trabajadores desafectados son 14.

Por su parte, Ancap respondió sobre las referencias a su responsabilidad en los despidos de una de las empresas. "La regulación relacionada con el cálculo de los márgenes de envasado y distribución está fuera de la órbita de ANCAP y no se han producido cambios respecto de lo que sobre ellos se establecía en los contratos, que luego de 15 años de aplicación, vencieron el pasado 28 de febrero", indicó la empresa en el comunicado. También se refirió a que el costo de arrendamiento se debe a un proceso competitivo y que las inversiones en las plantas dependen de cada operador. "El precio ex planta que fija el PE es un precio contado. No hay afectación alguna de los términos comerciales, que presentan condiciones de crédito mejores que las que habitualmente se pueden obtener en la plaza", agregó.