"Este rumbo es el que le dio desarrollo al Uruguay", dijo Delgado tras caravana en Montevideo

"Nuestro Partido Nacional es el que hoy le da certezas a la gente, a los que nos votan, y certezas también seguramente a los que no nos votan. Los que están en la oposición no son enemigos, son adversarios. Gobernamos también para ellos", dijo Delgado.

Y señaló: "La mayoría silenciosa prefiere la continuidad. Este rumbo es el que le dio desarrollo al Uruguay, el que le dio paz y el que cuidó a la gente en el momento más difícil. Y de eso la gente no se olvida".

Delgado Agregó: "Me va a tocar la responsabilidad de gobernar una coalición donde estamos todos juntos. No para ganar. Para gobernar (...) Me tengo toda la fe del mundo. El Partido Nacional va a ser la locomotora de la coalición que nos va a llevar a ganar en la segunda vuelta".