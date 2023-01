"¡Este ómnibus no puede circular, hágalo ver!": la advertencia de una pasajera sobre el Copsa accidentado

Mónica contó que habló con el chofer cuando llegó a Tres Cruces, pasada la hora 14:00. "Le digo por favor (que) no vuelva a salir, que es tremendo como está este ómnibus. No puede salir. No digo que usted tenga la culpa pero por favor hágalo ver porque la empresa se tiene que hacer cargo. No puede circular un ómnibus en estas condiciones”, expresó.

La mujer dijo que "era realmente muy peligroso". Le sacó una foto al ómnibus con intención de denunciar ante la empresa.

Más tarde, en conversación con su hijo, se dieron cuenta que el coche 540, accidentado en ruta 9, era el mismo en el que viajaron más temprano. "Quedamos shockeados porque ese bus no tendría que haber salido", agregó.

UNA PUBLICACIÓN EN INSTAGRAM.

Mónica es la madre de Iván Silchenkoo, quien posteó en su cuenta de Instagram una publicación que se volvió viral. En el texto afirmó: "Se balanceaba de lado a lado como nunca habíamos visto en la vida. Nos quejamos varios antes y luego del viaje y sacamos foto para denunciar lo sucedido e igualmente volvió a salir de viaje al poco rato!".

El ómnibus número 540 se encontraba en el andén 16 de la Terminal de Cruces, antes de la tragedia.

Subrayado consultó este jueves al gerente general de Copsa, Javier Cardoso, quien explicó que a los vehículos les hacen revisiones periódicas y que este en particular fue a un taller especializado hace 30 días y que "estaba normal". También indicó que los movimientos del ómnibus pueden ser por viento o por velocidad. Se sabrá sobre la causa del accidente cuando esté lista la pericia del siniestro.