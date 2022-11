Este miércoles se realizan las elecciones en la Universidad de la República

Desde este miércoles tienen lugar las elecciones universitarias donde hay aproximadamente 300.000 personas habilitadas para sufragar entre docentes, egresados y estudiantes. Las elecciones son de carácter obligatorio y hay sanciones para quien no vaya y no justifique su ausencia. Según informó laUdelar, "la Facultad de Artes y la Facultad de Información y Comunicación no participan en esta instancia electoral. Tampoco deberán votar los estudiantes de la Facultad de Odontología, dado que no se registró ninguna hoja de votación para el orden".