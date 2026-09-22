Este martes se va una de las aspirantes que compiten por quedarse en Gran Hermano: así las describen sus familias y amigos

Es martes, tercer día de Gran Hermano Uruguay y ya se conocerá el resultado de una de la primera placa, la de las aspirantes: Laura, Melanie y Tatiana.

Las tres ingresaron a la casa sabiendo que su paso podía ser fugaz y que a diferencia de los otros 18, tienen que ganarse su lugar. Al principio, todo fue secreto para los jugadores, menos para ellas, que tampoco sabían con quién competían. Este lunes, "Colo" Gianarelli lo reveló en contacto con la casa lo que estaba pasando y este martes, una será salvada por sus compañeros y las otras dos seguirán en competencia en la placa hasta el final de la emisión: la que reciba más votos, se va. La otra, se convertirá en participante.

En la previa de esa definición, Subrayado dialogó con allegados de las tres, para conocerlas un poco más.

Laura

"Laura es así como la ven", contó Estela Djudjuvian, amiga desde el liceo de la aspirante de 67 años. El grupo con el que ella hizo el liceo y se convirtieron en sus amigos de toda la vida es el que organiza el fandom de Laura.

"Es divina, es espontánea, es amiga, es compañera. Para todo lo que precises, ahí está Laura", añadió Estela.

"Siempre le decíamos a Laura: Gran Hermano es para vos. Cuando todos dijimos que era Gran Hermano Uruguay, dijimos, es para vos. Estábamos completamente seguros de que iba a ser una buena participante", remarcó Hagop Chamikian, también parte del grupo.

"Ojalá que no se tenga que ir hoy, que la gente no la vote, pero estamos seguros de que va a dejar muy buenos amigos, se vaya hoy o no, y que la van a querer principalmente los chicos jóvenes, porque ella tiene amistades de nuestra edad y muchas amistades jóvenes. Es jovial. Es como es en la casa, así es en su vida real", agregó Hagop.

"El azar quiso que Laura sea aspirante, justo coincide con lo que es su vida. Desde el primer día que entra a Gran Hermano, tiene que competir y tiene que luchar, como fue su vida, por eso, deseo que quede y que sea una muy buena protagonista de Gran Hermano", sostuvo su amigo.

Melanie

La segunda aspirante en entrar a la casa el domingo fue Melanie. Ella vive en el límite de Manga y Piedras Blancas. Hasta allí fue un equipo de Subrayado, para hablar con su familia.

"Melanie es un amor de hija. Un amor de madre. Es muy compañera con nosotros, con el hijo, en su trabajo. Es muy servicial. Es hermosa", la describió Juan Porta, su padre.

"Ella tiene un carácter fuerte. En el trabajo de ella trabaja con muchos hombres. Y eso hace que de alguna manera el carácter tenga algo muy especial, pero hoy la vemos un poco quebrada. Quizá el ser aspirante le ha jugado un poco en contra, y la vemos que llora por todo y bloqueada, pero tiene muchísimo para dar", remarcó Juan.

Su padre aseguró que parte de lo que muestra Melanie es "una coraza por fuera" por haber vivido "momentos muy complicados".

Tatiana

Tatiana llegó a la casa desde Canelones y allí su familia habló de lo que significa este momento para ella y lo que le puede dar al juego.

Quien lleva adelante la campaña para que siga en la casa es su mejor amiga, Jimena. "Estoy feliz, contenta y emocionada de ver a mi mejor amiga cumpliendo su sueño, que es un sueño que tiene desde toda la vida, y estamos con mucho nervio, mucha expectativa", sobre todo.

"Estoy muy orgullosa, la verdad, de que haya llegado a la casa y haya logrado lo que quería hacía tanto tiempo", agregó su mamá. "Ella luchó mucho para estar donde está, así que se tiene que quedar", remarcó la hermana.

Su padre, Luis Cabrera, habló sobre los nervios de su hija. "Es muy poquito tiempo el que ha tenido para mostrarse como es, porque ella es muy divertida, muy completa Tatiana".

¿Cómo votar?

Para elegir quién de las tres se va de la casa de Gran Hermano, hay que enviar un SMS al 7020 con "VOTO" + "NOMBRE".