Este lunes Comisión investigadora por Cardama recibe a autoridades del periodo 2010-2020 en el Parlamento

El próximo lunes la Comisión investigadora por Cardama recibe a las autoridades del periodo de gobierno 2010-2020 en el Parlamento.

Eduardo Brenta, senador del Frente amplio dijo a Subrayado que "el lunes se recibiría a autoridades todavía del periodo 2010- 2020, donde prácticamente lo único que se ha comprobado es un conjunto de intentos que el gobierno uruguayo realizó para la compra de patrullas oceánicas, que en general no se lograron concretar porque insumía una serie de recursos presupuestales que el gobierno no disponía. Intercambios hubo muchísimos y posibilidades de concretar acuerdos se trabajó mucho en esto, pero sin lograr un resultado concreto, no hay ningún irregularidad planteada entre entre el 2010 y el 2020".

Agregó que luego de eso se tratará el tema de Cardama específicamente "en estos días han habido algunas expresiones de personas que me parece que van a tener que ser citadas rápidamente, como el contraalmirante Musso, que puso sobre la mesa una cantidad de elementos que son necesarios de aclarar. Así como también el ex viceministro Rivera Elgue, que también se expresó respecto a este tema y adjudicó responsabilidades en el mismo. El Frente Amplio está comprometido en ir a fondo en este tema para esclarecer las responsabilidades administrativas, penales, que puedan existir este tema".

Comisión investigadora

La investigadora bicameral está integrada por 17 legisladores, de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento. La mayoría será del Frente Amplio, con nueve diputados y senadores, en tanto la oposición tendrá ocho legisladores. Un representante de la oposición presidirá la comisión, que tendrá seis meses para realizar la investigación política.

Analizarán todas las gestiones que se hicieron para tener buques de guerra que patrullen el océano uruguayo desde 2010 hasta ahora.

Sobre fines del gobierno de Lacalle Pou, la coalición en el gobierno firmó el contrato con Cardama para que este astillero español (Galicia) construya dos patrulleras oceánicas por un total cercano a los 80 millones de dólares.

El Frente Amplio cuestionó desde el comienzo la elección de Cardama y criticó al gobierno de la coalición por firmar el contrato poco antes del dejar la administración.

Ya en el gobierno, el Frente Amplio continuó con los cuestionamientos al contrato con Cardama y finalmente denunció que la garantía presentada por el astillero español era falsa, o irregular, y suponía (dijo el presidente Yamandú Orsi en el 2025), un intento de “estafa o fraude” al Estado uruguayo.

El año pasado el gobierno de Orsi anunció que rescindía el contrato con Cardama, extremo que no se concretó hasta febrero de 2026.

Ahora se inicia un juicio internacional en el que el gobierno intentará recuperar los 30 millones de dólares ya pagos a Cardama, mientras que la empresa buscará un resarcimiento por el fin del contrato.

En la oposición aseguran que la decisión del gobierno de Orsi es política y que busca cuestionar directamente la gestión de Lacalle Pou (posible candidato en las elecciones de 2029) y del exministro de Defensa Javier García, actual senador del Partido Nacional.