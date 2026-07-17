Este lunes comienzan a trabajar 5.500 sorteados de Uruguay Impulsa; 116.000 personas quedan a la espera

Este lunes comienzan a trabajar las personas que obtuvieron el cupo en el sorteo de Uruguay Impulsa. El llamado reabre un debate en el país sobre las personas que buscan o necesitan un trabajo.

Fueron 121 mil los inscriptos habilitados de la segunda edición y el lunes comienzan a trabajar 5.500 beneficiados en el sorteo. Unas 116 mil personas se mantienen a la espera de un trabajo en nuestro país y eso alerta a las autoridades

El Ministerio de Trabajo mantiene activas las políticas de empleo y, por ejemplo, cada inscripto al programa aceptó brindar sus datos y permanecer en una base para que la cartera actúe de nexo en su departamento a medida que surgen llamados laborales.

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