"Este hallazgo evidencia un patrón de enterramiento", dice fiscal Perciballe tras anunciar identidad de los restos

La Institución de Derechos Humanos (Inddhh) pedirá más recursos para las búsquedas, anunció su director, Wilder Tayler.

El batallón 14 fue utilizado como un "cementerio secreto de desaparecidos", agregó Tayler. Y señaló: "Seguimos buscando, seguimos excavando con el objetivo de traer verdad".

En 1986 la esposa Sara Barrocas de Arigon fue quien hizo la denuncia por la desaparición de Luis Eduardo Arigón. Hay cuatro procesados por el caso, dijo el fiscal Perciballe.

"No deja de sorprenderme la maldad, la cobardía con la que fueron tratadas estas personas. No hay otra manera de decirlo. Hacer lo que les hicieron a estas personas es vergonzoso", expresó Sabrina Arigón, hija de Luis Eduardo. Agradeció el cuidado y el respeto con el tema, de las autoridades y de Familiares de Detenidos Desaparecidos. "Agradecer a todos los que siguen buscando, y que no se cansan, a pesar de que hay gente que cree que esto no existió. Que fue una mentira", añadió.

La familia de la víctima fue informada sobre la identidad, antes de la conferencia de prensa.

"Este hallazgo evidencia un patrón de enterramiento. Certeza no, evidencia con la que se cuenta. Pero no podemos estar hablando de certezas. Sí el hallazgo de Sanjurjo y de Arigón da evidencia de las fechas de los enterramientos. Solo aporta un poco más pero no es nada determinante", señaló Perciballe ante la pregunta de si se cumplía un patrón por parte de las instituciones.

El ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, dijo: "Podemos dar fe de que todo lo que tenemos, lo hemos puesto. Y todo lo que Fiscalía ha pedido, lo hemos aportado. Seguimos con el compromiso de seguir encontrando lo que se pueda encontrar".

"Desde que estamos en el ministerio hemos tenido oportunidad de dialogar con Familiares, varias veces. La mayor cantidad de información se sacó en los 15 años anteriores, nosotros a eso no tenemos acceso", añadió. "La información la enviamos siempre a Fiscalía", afirmó.

"Todo lo que encontramos y nos piden, lo aportamos. No tenemos conocimiento de dónde puede haber más información", expresó Castaingdebat.