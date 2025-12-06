Se celebra este fin de semana la 12º edición de la Expo Cannabis Uruguay en el Latu.
Este fin de semana se realiza Expo Cannabis en el Latu con una variada grilla de actividades
El evento cuenta con venta de artículos relacionados al cannabis, talleres, conferencias, stands, consultorios medicinales y legales, bandas, foodtrucks, stands y shows en vivo en espacios verdes al aire libre.
Esta edición tiene como novedad que por primera vez se podrá comprar legalmente plantas y semillas dentro del evento.
Expo Cannabis Uruguay es la plataforma de información sobre cannabis y cáñamo más importante de la industria en América Latina. Uruguay es el primer país en el mundo en tener una regulación total y a nivel nacional del mercado de cannabis.
El acceso general cuesta $500.
