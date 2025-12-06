Este fin de semana se realiza Expo Cannabis en el Latu con una variada grilla de actividades

Se celebra este fin de semana la 12º edición de la Expo Cannabis Uruguay en el Latu.

Esta edición tiene como novedad que por primera vez se podrá comprar legalmente plantas y semillas dentro del evento.

Expo Cannabis Uruguay es la plataforma de información sobre cannabis y cáñamo más importante de la industria en América Latina. Uruguay es el primer país en el mundo en tener una regulación total y a nivel nacional del mercado de cannabis.

El evento también cuenta con talleres, conferencias, stands, consultorios medicinales y legales, bandas, foodtrucks, stands y shows en vivo en espacios verdes al aire libre. El acceso general cuesta $500. EXPO CANNABIS DOS

