RECIBÍ EL NEWSLETTER
sociedad

Este fin de semana se realiza Expo Cannabis en el Latu con una variada grilla de actividades

El evento cuenta con venta de artículos relacionados al cannabis, talleres, conferencias, stands, consultorios medicinales y legales, bandas, foodtrucks, stands y shows en vivo en espacios verdes al aire libre.

expo 1

Se celebra este fin de semana la 12º edición de la Expo Cannabis Uruguay en el Latu.

Esta edición tiene como novedad que por primera vez se podrá comprar legalmente plantas y semillas dentro del evento.

Expo Cannabis Uruguay es la plataforma de información sobre cannabis y cáñamo más importante de la industria en América Latina. Uruguay es el primer país en el mundo en tener una regulación total y a nivel nacional del mercado de cannabis.

rocha lanzo la temporada de verano con mas guardavidas y un convenio a cinco anos
Seguí leyendo

Rocha lanzó la temporada de verano con más guardavidas y un convenio a cinco años

El evento también cuenta con talleres, conferencias, stands, consultorios medicinales y legales, bandas, foodtrucks, stands y shows en vivo en espacios verdes al aire libre.

El acceso general cuesta $500.

EXPO CANNABIS DOS
Temas de la nota

Lo más visto

video
FEMICIDIO E INTENTO DE SUICIDIO

Femicidio en Treinta y Tres: una mujer fue asesinada por su expareja en una estación de servicio
BIENES INCAUTADOS

Condenada por comprar autos e inmuebles por más de USD 140.000; declaró que fue con "ahorros" de venta informal de ropa
CIBERSEGURIDAD EN EL ESTADO

Orsi firmó decreto con plazo de 120 días para que oficinas públicas activen sistemas de autenticación multifactor
SE INAUGURARÁ EN FEBRERO O MARZO

Nuevo barco eléctrico de Buquebus está terminado y la empresa coordina para que Orsi y Milei estén en paseo inaugural
EN EL BALNEARIO BUENOS AIRES

Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar

Te puede interesar

La estación de servicio de Treinta y Tres donde ocurrió el femicidio. Foto: Paola Elso. video
FEMICIDIO E INTENTO DE SUICIDIO

Femicidio en Treinta y Tres: una mujer fue asesinada por su expareja en una estación de servicio
Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar video
EN EL BALNEARIO BUENOS AIRES

Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar
Llevaba 15 kilos de cocaína en su auto; la policía lo detuvo, lo imputaron y condenaron a 4 años de cárcel video
EL PINAR, CANELONES

Llevaba 15 kilos de cocaína en su auto; la policía lo detuvo, lo imputaron y condenaron a 4 años de cárcel

Dejá tu comentario