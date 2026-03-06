Este domingo se realiza homenaje a trabajadoras textiles en su día, en el marco del Día de la Mujer

Este domingo 8 de marzo coincide el Día de la Mujer con el del Trabajador Obrero Textil por lo que se realizarán actividades homenaje , recorridas por los barrios donde funcionaban las empresas textiles.

Mariana Castelnoble, vecina y organizadora, dijo a Subrayado que la actividad de este sábado úne Maroñas y Capurro que revive el recorrido del 210 que unía las fábricas textiles de ambos barrios.

"Quisimos hacer un homenaje a las mujeres que estuvieron en esta fábrica, que sostuvieron una lucha en medio de la dictadura cívico-militar y que constituyeron una importante referencia al movimiento sindical uruguayo", destacó.

En el recorrido se pasará por la ILDU en Maroñas y La Aurora y Campomar, también pasan por la plaza Huelga General. "Rescatando el pasado le damos una identidad al presente. Esto le da identidad a lo que hoy por hoy fue este lugar. La chimenea de Campomar y el tanque de Martínez Reina, nosotros decimos que el cielo de Capurro lleva su nombre (...) han sido puestos por los vecinos como monumentos identificatorios y hay un petitorio al municipio para que se los considere patrimonio", expresó.

Castelnoble comentó que las fábricas textiles le daban identidad a los barrios, además de constituir una fuente de trabajo importante para mujeres que después del período de crianza de sus hijos necesitaban salir al mercado laboral.

"Hubo una lógica de pensamiento basado en género y queremos reconstruir eso. En las fábricas textiles las mujeres eran mayoría por todo el proceso de hilado y del trabajo con la lana", contó.

Este sábado serán homenajeadas dos mujeres de La Aurora. Carolina Sovora y Teresa Ortíz. En diálogo con Subrayado, Sovora dijo que La Aurora era la fábrica más grande que había en esa época en Uruguay, producía mantas, frazadas, toallas.

"Entré como aprendiz y después aprendí no sé cuántos oficios porque la verdad me desempeñaba por todas las secciones: cortadora, revisadora, zurcidora. Aprendí de todo ahí; fue una escuela", relató Ortíz.