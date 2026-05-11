Están rodando serie internacional en calle Piedras de Ciudad Vieja hasta este martes; los vecinos dan su mirada

Tal como lo anunció el presidencia de la República, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y la Intendencia de Montevideo, se está rodando en Uruguay una serie internacional de ficción para Netflix Latinoamérica, “El futuro es nuestro”.

La producción cuenta con una inversión cercana a los 8 millones de dólares y actores uruguayos, entre ellos, Enzo Vogrincic, que adquirió fama mundial como protagonista de la película "La sociedad de la nieve", sobre la tragedia de los Andes.

Una parte importante de la serie, que se ambienta en el año 2047, se está filmando en Montevideo, por lo que hay afectación de calles y espacios públicos. Desde el pasado sábado 9 de mayo y hasta mañana, está comprometida la calle Piedras, en Ciudad Vieja.

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El barrio Ciudad Vieja y sus alrededores serán las zonas más intervenidas por la filmación.

Plaza Independencia será el set principal de cuatro jornadas de rodaje, pero también se filmará en Peñarol, Melilla y el Parque Lecocq.

Melina Sícalos, coordinadora de Montevideo Audiovisual de la Intendencia, adelantó que serán unos 27 días de rodaje entre mayo y junio, en más de 15 locaciones públicas y privadas de Montevideo.

Los desvíos de tránsito y cortes de calles programados están siendo anunciados con antelación por la Intendencia, a medida que se desarrolla el cronograma, que ha sufrido alteraciones por razones meteorológicas.

El proyecto tiene el apoyo y la participación del Ministerio de Defensa, Ancap, Intendencia de Montevideo, Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Vivienda.

Vecinos y trabajadores de la zona opinaron sobre el movimiento inusual por el rodaje.

El dueño de un parking ubicado en la calle afectada contó que no pueden entrar los autos, por lo que pierde el ingreso y no tuvo respuestas. "Hay gente que indemnizaron, como los párking de aquel lado, y la gente de la esquina, pero yo todavía estoy hablando", dijo.

"El tránsito está bravo, la gente discute porque no puede pasar por esa cuadra, pero se tienen que aggiornar, porque es algo lindo también de experiencia", dijo una trabajadora. "Algunos están enojados", señaló. "Pero después la gente está interesada, mira, filma", agregó.