Meteorólogos de Argentina denuncian que despidos en el servicio oficial afectan anuncios urgentes del clima

Trabajadores del servicio estatal argentino de meteorología, en conflicto con el gobierno por 140 despidos en la entidad, alertaron el viernes en el Congreso sobre riesgos de seguridad que incluyen anuncios urgentes sobre el clima, debido al recorte de personal.

Trabajadores y científicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) denunciaron un "vaciamiento" que pone en riesgo el suministro de datos climatológicos necesarios para generar alertas.

"En el Sistema de Alertas Tempranas ya han desaparecido mensajes críticos (...) Están perdiendo la capacidad de avisar a tiempo", dijo en la audiencia Silvina Romano, trabajadora del SMN y delegada sindical.

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La audiencia especial en el Congreso se da en el marco de protestas de los trabajadores desde que se conocieron los despidos a mediados de abril, bajo la política de ajustes del presidente argentino Javier Milei.

Legisladores opositores impulsan un proyecto de ley que declare la emergencia del SMN para que el gobierno garantice su funcionamiento.

Cuando Milei asumió en diciembre de 2023, el plantel de la institución constaba de más de 1.150 personas. A comienzos de abril de 2026, se había reducido a 972. En ese período, el SMN sufrió una caída del 43% del presupuesto en términos reales, de acuerdo al gremio de Trabajadores del Estado, ATE.

Con los nuevos 140 despidos, muchas de las 120 estaciones de medición distribuidas en Argentina se quedaron sin suficiente personal para operarlas, aseguran los trabajadores.

"Eso genera, por ejemplo, que aeropuertos (de provincias) hayan tenido que cerrar durante noches enteras o reprogramar vuelos", dijo a la AFP Leandro Díaz, investigador y miembro del Centro Argentino de Meteorólogos.

Los pronósticos son utilizados también en sectores como el de prevención de desastres, el agro, marítimo o el energético.

La falta de datos deteriora además la capacidad de establecer series históricas en las que se basan las predicciones, según Díaz.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, justificó la reducción de personal en una búsqueda de "modernización" del sistema de recolección de datos manual por máquinas que automatizan el proceso.

El funcionario sostuvo que el modelo actual demanda contratar a más trabajadores y que la automatización implicaría gastar "solo una mínima fracción" del costo actual.

Díaz, por su parte, planteó que el vigente no es un método obsoleto: "Es la manera en que históricamente se llevan a cabo las observaciones, con el instrumental correspondiente que tienen los protocolos que determina la Organización Meteorológica Mundial".

El gobierno de Milei despidió en poco más de dos años a más de 66.000 personas de todas las reparticiones nacionales y empresas públicas.

Uno de los sectores que más sufrió la "motosierra" es el de las universidades y la ciencia.

FUENTE: AFP.